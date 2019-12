Unternehmerin aus Berlin startet Kapitadialoge zur Finanzierung von Arbeitsplätzen für Wachstum

Die Geschäftsführende Gesellschafterin der rds energies GmbH sucht nun schon seit einem Jahr Wachstumskapital.

Leider hat sie kein Ergebnis, obwohl ihre Firma mit Professionalisierungsleistungen im Bereich der Akquisition direkt die schnellere Umsetzung der Energiewende im Solarkraftwerkmarkt möglich machen würde. rds energies hat sich mit ihren Services bereits den Weltmarkt erschlossen und hilft damit Investoren schneller zu investieren und geeignete Solaranlagen weltweit zu finden.

40 Agents sollen bis 2023 aufgebaut werden.

Die nötigen Kapitalquellen für ihr eigenes Unternehmenswachstum blieben ihr jedoch bislang verschlossen. Keiner, weder Banken noch Investoren wollten bislang in Arbeitsplätze investieren, obwohl ihre Geschäftsmodelle hochprofitabel sind, sogar weitaus mehr als eine Investition in eine Solaranlage.

Eine Solaranlage refinanziert sich hierzulande z.B. erst nach 12 Jahren. Das Geschäftsmodell der rds energies GmbH setzt auf mindestens eine jährliche Verdopplung der Umsätze und damit auch der Gewinne.

Reinhardt versucht nun aus den Marktgegebenheiten etwas Positives zu gestalten und will Kapitalanlegern die für ihre Firma nötige Anschubfinanzierung für Arbeitplätze schmackhaft machen.

Die guten Argumente hat sie auf ihrer Seite, denn auf den Kapitalmärkten herrschen negative Zinzsituationen. “Es ist absolut unverständlich, dass es so schwer ist für ein kleines Unternehmen mit solider Auftragslage Kapital für Arbeitsplätze zu bekommen. Jeder nicht investierte Monat ist ein erheblicher Verlust für meine Firma und mich, die Energiewende, die Wirtschaft und letztlich die Gesellschaft. Das bin ich nicht mehr bereit hinzunehmen,” so Reinhardt.

Durch die Arbeitsplätze wird dann auch der Berliner Solardachmarkt mit der Dachkampagne 2020 erschlossen.

Für eine kleine Anzahl interessierter Investoren, die direkt in kleine und ehrgeizige Unternehmen wie die rds energies GmbH Kapital anlegen wollen, und dafür gute Zinsen bekommen möchten, findet am 29.12.2019 im Lokal Landauer in Berlin Wilmersdorf, Landauer Strasse 8 eine Veranstaltung zum Dialog statt. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen werden unter rds@rdsenergies.com entgegen genommen.

Die rds energies GmbH arbeitet seit 2008 für Projektentwickler, Investoren und EPCs im Solarkraftwerkmarkt. Über drei in 2017 geschlossene Kooperationspartnerschaften hat das Berliner Unternehmen seine Zugänge auch zu internationalen Projektangeboten und Finanzierungen für hochvolumige Projekte entscheidend ausgebaut. rds energies bietet nicht nur Investoren und internationale Projektentwicklungskooperationen, sondern sucht derzeit verstärkt im Auftrag Turnkey-Projekte in Deutschland.