160-jährige Backtradition trifft auf innovative Zahlungsarten: Stangengrüner Mühlenbäckerei und EVO Payments

Hygienisches, sicheres und schnelles Bezahlen – insbesondere seit Beginn der Pandemie ist der Wunsch der Kunden zunehmend gewachsen, auch beim Bäcker kontaktlos und ohne Bargeld bezahlen zu können. Diesen Trend hat auch die Stangengrüner Mühlenbäckerei AG frühzeitig erkannt und setzt daher bereits seit März 2018 in ihren über 100 Filialen auf die Zusammenarbeit mit dem Kölner Full- Service-Provider EVO Payments.

Das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz im vogtländischen Lengenfeld verbindet auf diese Weise in Sachsen, Thüringen, Bayern und Sachsen-Anhalt seine Erfahrung aus 160 Jahren handwerklicher Backkunst mit modernsten Payment-Lösungen am POS.

Neben feinsten Backwaren und Konditoreiprodukten, bieten die rund 450 Mitarbeiter in den Filialen ihren Kunden so auch bestmöglichen Service beim bargeldlosen Zahlungsverkehr anbieten können.

„Durch unsere Partnerschaft mit EVO Payments und den Einsatz moderner Kartenterminals können wir für unsere Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und zeitgemäße, hygienische Standards beim Bezahlen gewährleisten“, so Ronny Kretzschmar, Leiter Controlling bei der Stangengrüner Bäckerei AG. Langfristig wolle man gemeinsam wachsen, weitere Standorte ausbauen und auch nachfolgende Filialen mit der Unterstützung von EVO Payments als zuverlässigem „Partner auf Augenhöhe“ beim bargeldlosen Zahlungsverkehr erfolgreich ausrüsten.

„Corona hat die Nachfrage nach bargeld- und kontaktlosen Bezahlverfahren in Bäckereien stark forciert. Daher sehen wir in der Bäckereibranche ein enormes Potenzial, um durch den Einsatz innovativer Kartenterminal-Technologie eine effizientere Abwicklung von Zahlungstransaktionen zu ermöglichen und auf diese Weise nachhaltig zum Unternehmenserfolg beizutragen“, so Kristina Kierner, Head of Sales & Marketing bei EVO Payments.

Über die Stangengrüner Mühlenbäckerei AG:

Das Unternehmen Stangengrüner Mühlenbäckerei AG mit Hauptsitz in Lengenfeld im Vogtlandkreis (Sachsen) wurde 1861 von Familie Seifert gegründet und betreibt unter der Leitung von Volker Seifert und Daniela Diener derzeit 102 Filialen mit rund 580 Mitarbeitern in Sachsen, Thüringen, Bayern und Sachsen-Anhalt. Die Filialen befinden sich fast ausschließlich in Vorkassenzonen namhafter Handelsketten sowie in Bau- und Einkaufszentren.

Seit über 150 Jahren steht das Traditionsunternehmen für Erfahrung, Leidenschaft und Sorgfalt und bietet seinen Kunden feinste Backerzeugnisse und Konditoreiwaren.

Über EVO Payments, Inc.:

EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien und -dienstleistungen. EVO Payments bietet eine Reihe von innovativen, zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen für Händler, die von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Organisationen in Nordamerika und Europa reichen. Als voll integrierter Anbieter für Kartenacquiring und Zahlungsabwicklungen in über 50 Märkten und 150 Währungen weltweit, bietet EVO Payments wettbewerbsfähige Lösungen, die das Geschäftswachstum fördern, die Kundenbindung erhöhen und die Datensicherheit in den von ihr bedienten Märkten erhöhen.

EVO Payments International ist Teil der EVO Gruppe und ein Full-Service Zahlungsspezialist für Deutschland und Europa. EVO wurde 1989 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Atlanta, U.S.A., und ist Principal Member von Visa und Mastercard. Die internationale Präsenz erstreckt sich über Nord- und Lateinamerika und Europa. Die in Köln ansässige EVO Payments International GmbH ist die europäische Tochter der EVO Unternehmensgruppe.

Das Angebot umfasst alle Leistungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im stationären Handel und im E-Commerce – von Acquiring (Kartenakzeptanz), über Netzbetrieb und POS-Terminals bis hin zu Payment Service Providing und Kartenakzeptanz am ATM (Geldausgabeautomat).