3 Fragen an: Therese Pauli – Personalreferentin

Drei Fragen an Therese Pauli, Personalreferentin creditshelf AG. Wie wird Diversity bei creditshelf gelebt? Was bietet creditshelf den Data-Engineers? Welche Digital-Tools und Technik nutzt creditshelf?

Wie wird Diversity bei creditshelf gelebt?

Diversity wird bei uns bereits im Bewerbungsprozess gelebt, da wir international einstellen und Möglichkeiten mit Onboarding aus dem Ausland schaffen. Wir bieten diesen Mitarbeitern den bestmöglichen Relocation-Service. Immer mehr Mitarbeiter mit Familie & Kindern nutzen auch die Möglichkeit auf Elternzeit. Von 67 Mitarbeitern haben wir 37,3% Frauenanteil und 62,7% Männer. Die Mitarbeiter besitzen 18 verschiedene Staatsangehörigkeiten und 1/3 der Belegschaft ist international. Zudem ist die Firmensprache englisch, weswegen es auch keine Sprachbarrieren gibt.

Was bietet creditshelf den Data-Engineers?

Data-Engineers können sich in Zukunft aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Ihnen steht die Welt offen. Data Scientists sind in der Finanzbranche gefragter denn je. Denn gerade die Finanzbranchen-Geschäftsmodelle basieren auf Daten. Daten in Softwaremasken zu erfassen, ist jedoch nicht immer kreativ und manchmal nicht erfreulich. Deswegen achten wir darauf, die emotionalen Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erfassen und positive Erlebnismöglichkeiten zu schaffen. Arbeitsfreude korreliert mit Mitarbeiterbindung.

Welche Digital-Tools und Technik wird bei creditshelf genutzt?

Die Mitarbeiter von creditshelf bringen alle eine technische Affinitität für neue digitale Arbeitsformen mit. Remote-Work steht bei Shelfis hoch im Kurs. Da alle Mitarbeiter von Anfang mit Laptops und Handys ausgestattet sind, ist diese Arbeitsform mittlerweile komplett eingeführt. Virtuelles Arbeiten erfordert aber auch Bewusstsein und Werte. Wir nutzen digitale Tools wie Slack, Teams, Confluence, Trello, Hubspot, Tableau, Personio, Zoom und vieles mehr. Digitale Tools probieren wir gerne aus und wenn Sie in unser Konzept passen, abonnieren wir diese gerne.

Generell stehe ich jederzeit als Ansprechpartner bereit und freue ich mich immer über ein persönliches Gespräch mit unseren Bewerbern! Sie erreichen mich unter therese.pauli@creditshelf.com und auch über LinkedIn.

Im Interview: https://www.creditshelf.com/blog/drei-fragen-therese-pauli

creditshelf ist der Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmer, die Innovationen vorantreiben und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Über die digitale creditshelf Plattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert eine Finanzierung zu erhalten. Herzstück ist dabei eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse. Gleichzeitig ermöglicht creditshelfs Plattformtechnologie einen modernen Kapitalmarktzugang. Professionelle Investoren können direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner unterstützen ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen. So entsteht ein Netzwerk, von dem alle profitieren.

creditshelf wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

