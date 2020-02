5 Jahre gettex? steigende Umsätze im Zertifikatehandel

Erstellt von Redaktion Allgemein

Vor 5 Jahren ging die Börse gettex mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an den Start. Im Juli 2016 begann der Zertifikatehandel mit HVB onemarkets, im Mai 2018 folgte HSBC Deutschland. Das Besondere daran: Die Emittenten sind selbst Market Maker für ihre Produkte. Insgesamt können damit aktuell börslich etwa 200.000 Anlage- und Hebelprodukte sowie Optionsscheine dieser Emittenten über gettex gehandelt werden. ?Der Zertifikatehandel hat sich zu unser aller Zufriedenheit entwickelt?, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. ?Wir haben bei beiden Emittenten in kurzer Zeit einen signifikanten und weiter steigenden Marktanteil bei Umsätzen und Orderausführungen in deren Börsenhandel erreicht?, so Ertl mit Blick auf die Zahlen aus der zweiten Jahreshälfte 2019.

Die Halbjahreszahlen 2019 im Detail

Mit Zertifikaten von HVB onemarkets erzielte gettex im zweiten Halbjahr 2019 Umsätze in Höhe von 322 Mio. Euro und mit HSBC Deutschland von 71 Mio. Euro. Daraus ergibt sich für gettex ein Marktanteil an allen börslich gehandelten Zertifikaten dieser Emittenten von 15 Prozent (erstes Halbjahr 2019: 14 Prozent). Bei HVB onemarkets liegt der Marktanteil bei 29 Prozent (24 Prozent), bei HSBC Deutschland waren es 5 Prozent (5 Prozent).

Bei den Orderausführungen erreichte gettex in der zweiten Jahreshälfte 2019 bei HVB onemarkets-Produkten einen Marktanteil von 30 Prozent (24 Prozent) und bei Zertifikaten von HSBC Deutschland von 10 Prozent (8 Prozent). Insgesamt wurden 20 Prozent (16 Prozent) aller börslich gehandelten Zertifikate dieser beiden Institute über gettex gehandelt. In Summe wurden bei der HVB im zweiten Halbjahr 57.000 Orders, bei HSBC über 17.000 ausgeführt.

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger, Trader und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – in Summe 230.000 Papiere.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen.

gettex bietet jetzt auch einen eigenen Zertifikate-Finder unter https://www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an.

gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.