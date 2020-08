6666 – was für eine Zahl!

Der Teufel steckt im Detail. Vor allem die Zahl ?6? wird dem Teufel zugeschrieben. Aktuell hat der Kupferpreis die Marke von 6666 ? zum ersten Mal seit Juni 2018 ? wieder erreicht.

Nicht nur Kupfer, auch andere Metalle wie Nickel, Zink oder Blei sind preislich nach oben gegangen. Beim Kupfer spielt sicher der Abbau des Kupfervorrates in den LMELagerhäusern eine Rolle. Hier ist das niedrigste Niveau seit 13 Jahren zu verzeichnen. Zudem treibt ein schwacher US-Dollar den Preis.

Die Nickelproduktion auf den Philippinen ist im ersten Halbjahr um ganze 27 Prozent gesunken. Kein Wunder, dass die Preise steigen.

666 verschlüsselt den Ursprung ?des Tiers? aus der Offenbarung des Apostels Johannes aus dem letzten Buch des Neuen Testaments. Diese prophetische Schrift beschreibt gleichzeitig die Apokalypse, was übersetzt nichts anderes als ?Enthüllung? bedeutet. Im Artikel 6 geht es um das Gericht über die Menschheit. Unter Punkt 66 steht wortwörtlich: ?Die Hure Babylons, trunken vom Blut der Heiligen, sitzt auf einem scharlachroten Tier. Ein Engel verkündet den Fall der Frau und des Tiers.? Für die Verschwörungstheoretiker jüngeren Datums ist das World Wide Web bereits teuflisch (W entspricht dem hebräischen Waw, welches den Zahlenwert 6 hat). Für Mathematiker ist die 666 nur eine Summe aus Dreieckszahlen. Wie beruhigend.

Wie dem auch sei, ein Investment in das Konjunkturmetall Kupfer beziehungsweise in Gesellschaften mit Kupferproduktion sollte eine gute Idee sein. Hier käme Copper Mountain Mining – https://www.commodity-tv.com/play/mining-newsflash-withisoenergycopper-mountain-auryn-resources-and-canada-nickel/ – in Betracht. Mit einer 75-prozentigen Beteiligung an der Copper Mountain Mine in British Columbia ist das Unternehmen bei Steigerungen des Kupferpreises dabei.

Auch Auryn Resources – https://www.commodity-tv.com/play/mining-newsflash-withisoenergycopper-mountain-auryn-resources-and-canada-nickel/ -, im Besitz von hochgradigen Gold- und Kupferprojekten, sollte für Anleger von Interesse sein. Die jetzt durchgeführte Kombination von Projekten in Kanada (mit denen von Eastmain) und die Ausgliederung der Projekte in Peru in zwei neue Unternehmen bringt Vorteile für das Fortkommen von Auryn Resources und auch für seine Investoren. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-miningcorp/ -) und Auryn Resources (- https://www.resourcecapital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resourcecapital. ch/de/disclaimer-agb/