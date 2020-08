ABSL Polen sucht nach Kooperation mit neuen Technologieunternehmen

Das ABSL tech lab, das von der Association of Business Services Leaders (Poland) betrieben wird, lädt angehende neue Technologieunternehmen ein, ihre Lösungen globalen Unternehmen anzubieten. Die Herausforderungen sind je nach dem Sektor der Unternehmensdienstleistungen definiert und auf https://absltechlab.pl/ angeführt und verfügbar.

Das ABSL tech lab entstand infolge der festgestellten Grenzen, auf die sowohl Technologieunternehmen als auch große Wirtschaftsunternehmen stoßen. Bei Technologieunternehmen, insbesondere bei den relativ jungen, resultieren diese Grenzen aus der Schwierigkeit, mit den großen Wirtschaftsunternehmen in Verbindung zu treten. Auf der anderen Seite werden große Wirtschaftsunternehmen mit ihren etablierten Lieferanten und Anbietern oft durch ihre begrenzte Fähigkeit blockiert, den Markt nach den Tools abzusuchen, die am besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Plattform von ABSL tech lab wurde entwickelt, um diese Grenzen zu überwinden und neue Wege zu finden, um moderne technologische Ideen und Lösungen zu implementieren, indem große Wirtschaftsunternehmen mit den richtigen Technologieunternehmen in Verbindung gebracht werden.

“Wir haben beschlossen, eine Kooperationsplattform zwischen Start-ups und führenden globalen Unternehmen zu schaffen, um die bahnbrechenden Veränderungen in einer Welt nach COVID-19 noch besser in Angriff zu nehmen. Die Idee einer kontinuierlichen Zusammenarbeit spiegelt die Notwendigkeit besser wider, flexiblere Lösungen zu finden, die einfach auf das zunehmend anspruchsvollere Geschäftsumfeld zugeschnitten werden können. Infolgedessen können neue Technologieunternehmen zu einem Anbieter von globalen Lösungen werden. Deshalb schaffen wir die Rahmenbedingungen für diejenigen, die das Potenzial haben, multinationale Kunden zu erreichen.” – sagt Janusz Dziurzynski, Vice President von ABSL, der für das neue Programm verantwortlich ist.

Die Plattform ist eine langfristige Maßnahme, die darauf abzielt, den reibungslosen Transfer von Innovationen zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen zu fördern, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und ihre Abläufe und Strukturen agiler zu gestalten. Im Zuge dessen erhalten junge Unternehmen Zugang zu globalen Märkten und können wertvolle Geschäftsbeziehungen knüpfen, die als effektives Sprungbrett für zukünftige Geschäftstätigkeiten dienen können.

In diesem Jahr zeigt sich Procter & Gamble, ein langfristiger strategischer Partner von ABSL tech lab, an Lösungen interessiert, die die Automatisierung der Datenanalyse ermöglichen. Das Unternehmen sucht auch nach Wegen, um die Effektivität des Online-Verkaufs zu steigern, und nach Lösungen, die eine effektive Überwachung der Logistikkette ermöglichen. Der Hauptpartner des Projekts, Citibank Europe plc, Geschäftsbereich Polen, heißt Ideen im Bereich des Personalwesens willkommen, die das Engagement stärken und die Kreativität in geographisch weit verteilten Teams fördern, während gleichzeitig eine hohe Effizienz aufrechterhalten wird. Citi ist auch an der Automatisierung von Kundendiensten interessiert, um die Qualität und damit das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern und den Kunden Lösungen zu bieten, die Wachstum und wirtschaftlichen Fortschritt ermöglichen.

Die aktuelle Liste der Herausforderungen und die Anwendungsformen sind auf der Website von ABSL tech lab veröffentlicht. Die neuen Herausforderungen werden regelmäßig auf der Programm-Website veröffentlicht – http://www.techlab.pl/

