Abwertung der Fiat-Währungen könnte sich noch beschleunigen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der vielen bekannte Investor Mark Mobius sieht große Bedrohungen für den Wert der Währungen.

Mark Mobius, ein US-amerikanischer Portfoliomanager und Manager bei Franklin Templeton Investments, auch bekannt als der „Altmeister der asiatischen Aktie“ erwartet eine nicht unbedeutende Währungsabwertung. Beispiellose Konjunkturmaßnahmen seien die Ursache. Daher rät er Anlegern immer einen gewissen Prozentsatz in Form von Gold im Anlageportfolio zu halten. Die nächstes Jahr auf uns zukommende Währungsabwertung hält er angesichts der unglaublichen Menge an Geld, die gedruckt wurde, als äußerst bedeutend. Es sei „sehr, sehr gut, physisches Gold zu haben, auf das Sie sofort zugreifen können, ohne dass die Regierung das gesamte Gold beschlagnahmt“, so Mobius. Er empfiehlt zehn Prozent.

Dass die Empfehlungen von Mobius Hand und Fuß haben, zeigt auch eine aktuelle Studie des World Gold Councils. So habe eine Goldallokation von zehn Prozent dazu beigetragen, die Renditen in den letzten 20 Jahren zu verbessern. Ein Portfolio mit zehn Prozent physischem Gold, zwischen Juni 2001 und Juni 2021 betrachtet, habe höhere Renditen und eine geringere Volatilität vorzuweisen als ein Portfolio mit nur fünf Prozent Gold – oder sogar ohne Investitionen in Rohstoffe oder Gold. So hat es das World Gold Council herausgefunden.

Mobius verweist auch auf die Verschlechterung der Kaufkraft aufgrund der überhitzten Inflation, nicht nur in den USA, sondern auch jenseits des Atlantiks. Hier helfen Goldinvestments, nicht nur in physisches Gold, sondern auch in Goldaktien. Möglich wäre ein Investment beispielsweise in OceanaGold oder Kore Mining.

Kore Mining – https://www.youtube.com/watch?v=KJMa_6vjWNM – besitzt in Kalifornien die Projekte Long Valley und Imperial. Exploration und Erschließung der beiden Goldprojekte laufen auf Hochtouren. Ein bekannter strategischer Investor ist Eric Sprott.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=KiVnrL52S-M – hat ein Portfolio von etablierten Liegenschaften, etwa die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Projekte Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Goldmine in den USA. In den nächsten Jahren sollen jährlich 340.000 bis 380.000 Unzen Gold produziert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Kore Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kore-mining-ltd/ -).

