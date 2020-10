ACEM belegt weltweit Platz 6 in der FT EMBA-Rangliste 2020

Die Financial Times (FT) veröffentlichte am 26. Oktober ihre jährliche Rangliste der 100 weltweit besten EMBA-Programme für 2020. Das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghaier Jiao-Tong-Universität (SJTU) hat seine beste Position seit seinem Debüt auf der Liste, die sechste Stelle weltweit, erneut bestätigt. In diesem Jahr führt ACEM die Rangliste beim Kriterium der Gehaltserhöhung an und erreicht bei der Gesamtzufriedenheit der Absolventen eine Punktzahl von 9,44 von 10.

Auf der Grundlage des umfassenden Fachrichtungsangebots der SJTU und ihrer führenden Rolle in der zukünftigen Entwicklung wurden im Rahmen des EMBA-Programms von ACEM seit der Gründung im Jahr 2002 Veränderungen angenommen und Innovationen angestrebt. Außerdem hat sich die SJTU stets an globalen Industrie- und Managementpraktiken und fortschrittlichen Managementtheorien weltweit ausgerichtet. Nach Jahren der Feinabstimmung hat das EMBA-Programm sein brandneues Curriculumsystem 6.0 vorgestellt, das aus vier Modulen besteht: Kernmodul, Fachmodul, Feature-Modul und ein internationales Modul, das spezialisierte Richtungen des integrierten Managements, Fintech, intelligente Technologie, Innovation und Unternehmertum sowie internationale Geschäfte umfasst. Das EMBA-Programm wird weltweit in acht Seminaren in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Schweden, Japan, Israel und Singapur durchgeführt. Durch die Erforschung von über 30 industriellen Ökosystemen hat das EMBA-Programm sein eigenes Forschungsökosystem gebildet, was bedeutet, dass die Idee der Industrieforschung formell in das Curriculumsystem der Studiengänge eingeführt wird. Das EMBA-Programm wird Branchenführer und Innovatoren fördern, um die ideologische Dimension zu stärken, die Wissenslandkarte zu rekonstruieren und die Unternehmenspraxis zu stärken.

