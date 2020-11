Adyen expandiert in Nahen Osten und eröffnet Niederlassung in Dubai

Erstellt von Redaktion Banken

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihr Angebot auf den Nahen Osten ausweiten wird. Das Unternehmen hat ein Büro in Dubai eröffnet, um die dortige Dynamik der Innovation und Diversifizierung der Geschäftslandschaft im Nahen Osten zu unterstützen. Dies ermöglicht es der bestehenden Händlerbasis von Adyen, problemlos in die Region expandieren und stellt den Händlern, die bereits in der Region sind, die gesamten Vorteile der Adyen-Plattform zur Verfügung.

“Wir freuen uns sehr, unser Büro in Dubai zu eröffnen. Das ist ein unglaublich dynamischer Markt”, erklärte Sander Maertens, Leiter Naher Osten bei Adyen. “Uns ist es wichtig, unseren Händlern lokale Expertise anbieten zu können. Deshalb ist die Eröffnung einer Niederlassung vor Ort unerlässlich.”

Das Angebot einer breiten Palette an lokalen Zahlungsmethoden, sodass die Käufer mit den von ihnen bevorzugten Zahlungsmethoden bezahlen können, ist für den Online-Erfolg von entscheidender Bedeutung. Um den Händlern die bestmögliche Betreuung ihrer Kunden in der Region Naher Osten zu ermöglichen, hat Adyen eine Reihe wichtiger lokaler Zahlungsmethoden integriert, darunter Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT und OmanNet.

“Wir arbeiten stetig daran, in unsere globale Reichweite zu investieren, um unsere Händler zu unterstützen, und dies ist eine sehr interessante Region für sie”, erklärte Pieter van der Does, Mitbegründer und CEO von Adyen. “Auf dem Markt im Nahen Osten ist viel los, und wir freuen uns, dabei zu sein.”

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen und bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und anderen, weltweit beliebten Zahlungsmethoden verbunden ist. Adyen macht reibungsloses Zahlen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle möglich und betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L–Oréal. Die in der vorliegenden Pressemitteilung beschriebene Eröffnung neuer Niederlassungen bekräftigt das kontinuierliche Wachstum von Adyen in verschiedenen Regionen im Laufe der Jahre.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2976290-1&h=284565876&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F% 3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2976290-1%26h%3D641405898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.p rnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252F mma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.p rnewswire.com%2Fmedia%2F432569%2FAdyen_Logo.jpg)

Pressekontakt:

press@adyen.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112233/4759050

OTS: Adyen

Original-Content von: Adyen, übermittelt durch news aktuell