Aktien werden immer beliebter

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Die deutschen Privathaushalte sind das achte Mal in Folge Europameister im Sparen. Laut neuesten Zahlen stehen sie in Europa an der Spitze. Im Jahr 2020 wurden 388,5 Milliarden Euro von den deutschen Bürgern angespart, damit rund 45 Prozent mehr als im Vorjahr. In den 19 EU-Ländern insgesamt wurden mehr als eine Billion Euro neu in Finanzanlagen gesteckt. An zweiter Stelle stehen bei den Sparern Frankreich, dann folgen Italien und Spanien.

Der Grund liegt auf der Hand: Reisen wurden erstmal verschoben, Geschäfte und Gaststätten waren meist geschlossen. Rund 49 Milliarden verwendeten die Deutschen für Aktienkäufe. Das ist ein Rekord. Auch bei den Fonds waren Zuwächse zu verzeichnen. Kein Wunder, bringt das Sparbuch doch keine Zinsen mehr, im schlimmsten Fall drohen Strafzinsen. Überlegt man sich ein Aktieninvestment, könnte man an Goldaktien denken, denn Experten sehen noch Luft nach oben für den Preis des Edelmetalls, was auch den Goldgesellschaften zugutekommt.

Die Pandemie hat nicht nur die Börse heftig durcheinandergeschüttelt letztes Jahr und neue Anleger für Aktien gewonnen, auch Gewohnheiten haben sich geändert durch Online-Einkäufe und Homeoffice. Angebotsverknappung, Logistikprobleme und teilweise Preissteigerungen fordern die Verbraucher. Da tut eine Aktienanlage, um der Nullzinspolitik ein Schnippchen zu schlagen, sicher gut. Etwa mit Goldunternehmen wie Maple Gold Mines oder Fiore Gold.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=ToQEGZm0V1E&t=16s – arbeitet mit dem Partner Agnico Eagle an den Projekten Douay und Joutel, gelegen im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Joutel produzierte früher mehr als 1,1 Millionen Unzen Gold.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=acSbo-niHjw – besitzt die produzierende Pan-Goldmine in White Pine County, Nevada. Im Quartal bis Ende März wurden knapp 11.000 Unzen Gold aus dem Boden geholt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

