Alliance Digital Fund sichert sich eine Kapitalzusage von 40 Millionen Euro von der Gem Group für die Entwicklung seines Portfolios mit dem europäischen Blockchain-Social-Media-Netzwerk ZONTO

Alliance Digital Fund a.s. (ADF), eine Gesellschaft nach

dem Recht der Tschechischen Republik, deren Hauptgeschäftssitz an der Adresse

Helenska 1799/4, Pra 2, 120 00, Tschechische Republik ansässig ist, gab bekannt,

dass es eine Vereinbarung mit GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”), der in Luxemburg

ansässige Privatkonzern für alternative Investitionen, unterzeichnet hat, um ADF

nach seinem Börsengang über einen Zeitraum von fünf Jahren mit mehr als 40

Millionen Euro zu finanzieren. ADF wird die Mittel verwenden, um die

Entwicklung des Softwareprodukts ZONTO und zugehöriger Produkte abzuschließen,

sowie für Marketing und Werbung.

Der anfängliche Betrag von 40 Millionen EUR wird in Form einer Kapitalzusage

bereitgestellt, die es ADF ermöglicht, während der fünfjährigen Laufzeit Mittel

durch die Ausgabe von ADF-Stammaktien an GEM (oder solche Personen wie durch ADF

bestimmt) in Anspruch zu nehmen, solange ein Arrangement oder Arrangements für

Aktienbeleihungen in Kraft sind.

Die ADF wird den Zeitpunkt und den Maximalbetrag der Inanspruchnahme im Rahmen

dieser Fazilität kontrollieren und hat keine Verpflichtung hinsichtlich einer

Mindestinanspruchnahme. Gleichzeitig mit einer Börsennotierung von ADF-Aktien

wird die Gesellschaft GEM Optionsscheine zum Erwerb von bis zu zehn Prozent (10

%) der ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft auf einer vollständig

verwässerten Basis ausstellen. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis je

Aktie, der dem Schlussangebotskurs der Aktien am ersten Trading-Tag nach

Abschluss der Börsennotierungstransaktion entspricht.

Über ADF

Allianz Digital Fund a.s. Bei der Tschechischen Nationalbank (CNB) gemäß §15 des

Gesetzes Nr. 240/2013 über die Sammlung von Gesetzen über

Investmentgesellschaften und Investmentfonds (ZISIF) eingetragene

Verwaltungsgesellschaft.

Das Unternehmen investiert derzeit in das soziale Netzwerk von Zonto World

(https://zonto.world).

ZONTO ist ein Komplex von Softwareprodukten, Lösungen, Dienstleistungen und

Technologien, die in eine Plattform integriert sind. Das ZONTO-System verfügt

über mehrere funktionale Module, die miteinander interagieren.

Derzeit hat ZONTO 200.000 registrierte Nutzer, und dieser Indikator wächst.

Über die GEM Group

Global Emerging Markets (GEM) ist ein Investmentkonzern mit Sitz in Paris, New

York und Los Angeles. GEM verwaltet eine Reihe von Investmentinstrumenten, die

sich auf neue Märkte konzentrieren, welche dem Konzern und seinen Investoren ein

diversifiziertes Portfolio von Anlageklassen bieten, die das globale Spektrum an

Privatinvestitionen abdecken. Jedes Anlagevehikel verfügt über ein Profil mit

einem unterschiedlichen Maß an operativer Kontrolle, risikoadjustiertem Ertrag

und Liquidität. Die Familie von Fonds und Investmentvehikeln bieten GEM und

seinen Partnern Exposition zu: Management-Buyouts mit geringer bis mittlerer

Marktkapitalisierung, private Investments in öffentliche Aktien (PIPEs) und

ausgewählte Venture-Investments.

