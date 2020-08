Alte Goldgräbergebiete bieten heute noch Chancen

Ob im legendären Yukon-Gebiet oder in anderen Regionen Kanadas, die bereits früher Gold hervorbrachten, Gold gibt es oft noch reichlich dort.

Nur finden muss man das Gold. Im äußersten Nordwesten Kanadas, im Yukon, kann man heute noch fündig werden beim Goldwaschen. Goldabbau im großen Stil wird hier heute betrieben. Laut dem Yukon Ministerium für Energie, Bergbau und Ressourcen ist der Goldabbau immer noch ein bedeutender Pfeiler der Wirtschaft dort. Vom Anbeginn des Goldrausches bis heute wurden rund 20 Millionen Unzen Gold aus dem Boden geholt.

Heute schreiben Goldunternehmen wie Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=6dnJry_DJFM – die Geschichte des Goldes fort. Im Zentrum des Yukon-Territoriums besitzt Victoria Gold die Eagle Goldmine, die seit letztem Jahr produziert und die jüngste dort befindliche Goldmine darstellt. Angesiedelt im Großraum Dublin Gulch wird sie jährlich etwa 210.000 Unzen Gold abwerfen, dies bei niedrigen Gesamtkosten.

In einem anderen Gebiet in Kanada, in Ontario wurde zur gleichen Zeit wie im Yukon, nämlich 1896 Gold gefunden. Es handelt sich um das Gebiet Goudreau-Lochalsh. Dort befindet sich auch ein Goldprojekt, das es sich zu beobachten lohnt, das Trillium-Goldprojekt im Michipicoten Grünsteingürtel (Wawa Goldkamp) von Trillium Mining – https://www.youtube.com/watch?v=DmvCTbQffjc -. Eine benachbarte Goldmine produzierte in 2019 rund 150.000 Unzen Gold. Auch ist die Infrastruktur hervorragend und die Lage in einem etablierten Bergbaulager mit nachgewiesenem Potenzial sollte der Gesellschaft zum Erfolg verhelfen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

