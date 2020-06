Alter Solutions Deutschland GmbH eröffnet zweiten Standort in München

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

Düsseldorf / München, 09. Juni 2020 – Die Alter Solutions Deutschland GmbH eröffnet im September 2020 einen zweiten Standort in München und baut damit ihre Geschäftstätigkeiten in Deutschland weiter aus. Mit der räumlichen und personellen Erweiterung setzt die Düsseldorfer Digitalisierungsberatung die erfolgreiche Wachstumsstrategie des vergangenen Jahres weiter fort. „Wir erhoffen uns von dem neuen Standort, noch flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden im Süden Deutschlands eingehen und reagieren zu können“, sagt Thomas Faß, Geschäftsführer von Alter Solutions Deutschland. „Außerdem möchten wir so unsere Attraktivität und unsere Sichtbarkeit für potenzielle Kunden und Mitarbeiter im Raum München steigern.“

Ganzheitliche Digitalisierungsberatung weiter optimieren

Zunächst wird das Unternehmen mit fünf Mitarbeitern vor Ort agieren, bei Bedarf wird dieses Team kurzfristig erweitert. Der Hauptsitz der Digitalisierungsberatung bleibt weiterhin Düsseldorf. Nach der Eröffnung des Standortes in München seien weitere Standorte in deutschen Großstädten denkbar, so Faß. Und weiter: „Wir haben in den vergangenen Monaten gemerkt, dass eine gewisse Regionalität bei der Durchführung eines Kundenprojektes von großem Vorteil sein kann – das möchten wir künftig weiter forcieren. Außerdem ermöglichen wir unseren Mitarbeitern so eine größere geographische Flexibilität und eine an den Hauptsitz angebundene Projektarbeit von verschiedenen Standorten aus.“

Das seit 2017 im deutschsprachigen Raum agierende Unternehmen hatte zuletzt die Beratungsleistung in den Geschäftsbereichen Process Mining – insbesondere mit umfangreichen Process-Mining-as-a-Service-Leistungen (PMaaS) – und IIoT ausgebaut. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anzubieten, Schwachstellen in digitalen Prozessen aufzuzeigen und diese effizient zu verbessern. Mit dem kontinuierlichen Ausbau unserer Beratungsleistung, weiteren Standorten und der aktiven Weiterbildung unserer Mitarbeiter können wir dies auch in Zukunft gewährleisten“, sagt Faß.