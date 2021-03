ALVARA I Digital Solutions launcht „POS Connector“ zur effizienten Verwaltung der Cash Recycler

Die Integration des „POS-Connectors“ erfolgt dabei reibungslos in Zusammenarbeit mit dem POS-Provider über eine einzige API und unabhängig von den Kenntnissen zur Maschinenumgebung. „Anwender können alle Funktionen des Cash Recyclers über die benutzerfreundliche Oberfläche managen. Der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen erfolgt direkt über das Hauptmenü und ist somit extrem einfach“, erläutert ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Thomas Vietze. Das gilt sowohl für Transaktionen wie (Barein-)Zahlungen, Cash-Back und Wechselgeld als auch für die Verwaltung von Bestand, Nachschub, Leergut oder Münzverstopfungen.

Da die Lösung die meisten am Markt führenden Cash Recycler verwalten kann, ermöglicht sie eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen der POS-Software und dem Endgerät. Die Multi-Plattform ist zudem kompatibel mit Windows und Android POS-Software. „Der sofortige Datenexport von Transaktionen an die Universal-Plattform ist ein weiterer Vorteil des POS-Connectors“, ergänzt ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Bernd Hohlfeld. In Kombination mit einer cloudbasierten Berichts- und Automatisierungsplattform werden die Bestände, Transaktionen und der technische Status des Cash Recyclers auf einem gesicherten Webportal für das Reporting und die Integration von Drittanbieter-Software bei Einzelhändlern, Wertdienstleistern und Banken zentralisiert. „Da alle ALVARA-Softwareanwendungen im eigenen Haus entwickelt werden, können unsere Lösungen individuell angepasst und weiterentwickelt werden“, erklärt Bernd Hohlfeld. Die Kunden von ALVARA I Digital Solutions profitieren so langfristig von mehr Flexibilität und Unabhängigkeit.

Mehr Informationen: https://www.digital.alvara.eu/de/pos-connector/