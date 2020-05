Analysten untersuchen Qualität bei Goldgesellschaften

Kaum scheint sich eine Besserung in der Corona-Krise abzuzeichnen, mehren sich die Warnungen vor einer zweiten oder gar dritten Welle. So gibt es in Wuhan neue Corona-Fälle. Weiteres Ungemach kommt wohl auch wieder aus der Ecke Handelsstreit zwischen den USA und China. China will neue Verhandlungen, sieht offenbar Präsident Donald Trump geschwächt und will dies für sich zum Vorteil verbuchen. Die größte Volkswirtschaft der Welt steht nun mal vor einem Wirtschaftseinbruch, der nicht ohne sein dürfte. Und Trump hat China bereits mit neuen Strafzöllen gedroht.

Gewinner ist der Goldpreis. Immer mehr Anleger, die noch nicht bei Goldaktien zugegriffen haben, sollten sich spätestens jetzt umsehen. Analysten und Experten nehmen Gesellschaften genau unter die Lupe und geben wertvolle Empfehlungen.

Roth Capital Partners beispielsweise hat ein Update zu GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-und-maple-gold-mines/ – herausgegeben und empfiehlt das Unternehmen zum Kauf. GoldMining hat Ende 2019 das Yarumalito Goldprojekt in Kolumbien gekauft, für 1,2 Millionen US-Dollar. Eine erste Ressourcenschätzung weist nun eine abgeleitete Ressource von 1,24 Millionen Unzen Gold aus. So wächst GoldMining weiter und dies zu besten Konditionen. Die Gold- und Kupferprojekte liegen in Kolumbien, USA, Kanada, Brasilien und Peru.

Ein anderes Goldunternehmen, das den Analysten gefällt, ist Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-condor-gold-caledonia-mining-and-maple-gold-mines/ -. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Blanket-Mine der Gesellschaft in Simbabwe sind gering, das zeigen die Quartalsergebnisse. Im ersten Quartal 2020 stiegen Bruttogewinn und Goldproduktion, während die Minenkosten reduziert werden konnten. Nach einem Kauf einer zusätzlichen Beteiligung kontrolliert Caledonia Mining nun 64 Prozent der Mine. Die erweiterte vierteljährliche Dividende wird weiterhin ausbezahlt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/