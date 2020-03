Angelini Pharma erwirbt Thermacare® von GSK

Angelini Pharma gibt heute bekannt, dass es die

weltweiten Geschäftsrechte für ThermaCare® mit Ausnahme von Nordamerika von GSK

erworben hat. Die Vereinbarung umfasst auch die spezielle US-Produktionsstätte

für ThermaCare in Albany, Georgia.

Der erworbene Vermögenswert unterstützt Angelini Pharma dabei, sowohl sein

Consumer Healthcare-Geschäft zu stärken als auch seine internationale Präsenz zu

konsolidieren. Es ist allgemein bekannt, dass Wärmetherapie dazu beiträgt,

Muskelschmerzen zu lindern, Muskelkater zu reduzieren und verspannte Muskeln zu

lockern. ThermaCare® verwendet eine patentierte Technologie, die echte Wärme

erzeugt, um den Körper beim Wiederaufbau von beschädigtem Gewebe zu unterstützen

und die Heilung zu beschleunigen.Die Produkte von ThermaCare® werden für Kreuz

und Hüfte, Nacken, Handgelenk und Schulter, Knie und Ellbogen,

Mehrzweckbehandlung für Muskeln, Mehrzweckbehandlung für Gelenke und für

Menstruationsschmerzen formuliert.

” Neben verschreibungspflichtigen Medikamenten sind wir von Angelini Pharma

dafür bekannt, ein erfolgreiches Consumer-Healthcare-Geschäft aufgebaut zu

haben, indem wir unseren Kunden stets qualitativ hochwertige Lösungen anbieten

“, sagte Pierluigi Antonelli, CEO von Angelini Pharma. ” Ich bin davon

überzeugt, dass der Vertrag von ThermaCare® einen bedeutenden inkrementellen

Wachstumsmotor für unsere beschleunigte internationale Expansion darstellen

wird. “

” ThermaCare® ist eine zentrale, globale Marke und wir sind stolz darauf, eine

internationale Ausschreibung gewonnen zu haben “, kommentierten Francesco

Angelini, Präsident der Angelini Holding, sowie die Vizepräsidenten Thea Paola

Angelini und Sergio Marullo di Condojanni. ” Thermacare ist ein sehr begehrtes

und erfolgreiches Produkt. Diese Übernahme bestätigt unser Engagement, den von

dem Konzern eingeschlagenen Weg der Internationalisierung zu stärken. Die

Operation unterstreicht einmal mehr das Engagement von Angelini, die Entwicklung

und das Wachstum unseres Gesundheitsgeschäfts zu unterstützen. “

Über Angelini Pharma

Angelini hat sich verpflichtet, Patienten bei der Bekämpfung von Krankheiten zu

helfen, wobei der Schwerpunkt auf dem ZNS (einschließlich Schmerzen), seltenen

Krankheiten und der Verbrauchergesundheit liegt. Angelini Pharma ist ein

“integriertes pharmazeutisches Unternehmen” mit umfangreichen F&E-Programmen,

erstklassiger Herstellung und Vermarktung sowohl von Wirkstoffen als auch von

Markenmedikamenten. Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.angelinipharma.com/ .

Über die Angelini Group

Angelini ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und

Wohlbefinden in der Pharma- und Massenmarktbranche. Es wurde 1919 in Italien

gegründet und ist mit 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1.700 Millionen

Euro in 17 Ländern tätig. Im Pharmasektor widmet Angelini den Bereichen

psychische Gesundheit (und Schmerzen), seltene Krankheiten und

Verbrauchergesundheit ständige und vorrangige Aufmerksamkeit. Die Produkte von

Angelini werden in 70 Ländern vermarktet, sowohl dank ihrer direkten Präsenz als

auch dank strategischer Allianzen mit führenden internationalen Pharmakonzernen

und lokalen Unternehmen.

Die Angelini-Gruppe ist auch im Bereich Körperpflege durch Fater, ein Joint

Venture mit Procter & Gamble, einem führenden Unternehmen auf dem italienischen

Markt für absorbierende Hygieneprodukte und einem Schlüsselakteur auf dem

europäischen Bleichmittelmarkt, tätig. Im Maschinensektor ist die Fameccanica

Group, ein weiteres Joint Venture mit P&G, weltweit führend in der Planung,

Konstruktion und Installation von integrierten Produktionslinien für den Markt

der absorbierenden Einweg-Hygieneprodukte. Angelini Beauty ist die

Geschäftseinheit, die sich dem Kosmetik- und Parfümsektor durch Lizenzen mit der

Welt der Mode- und Luxusmarken widmet. Im Weinsektor ist Bertani Domains mit

sechs Weinkellereien und einer Gesamtproduktion von etwa 4 Millionen Flaschen

pro Jahr tätig.

Über GSK

GSK ist ein wissenschaftlich geführtes globales Gesundheitsunternehmen mit einem

besonderen Zweck: Menschen dabei zu helfen, mehr zu tun, sich besser zu fühlen

und länger zu leben. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.gsk.com/ .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1121341/Angelini_Holding_Logo.jpg

Pressekontakt:

Daniela Poggio

Global Communications Head

Angelini Pharma

daniela.poggio@angelinipharma.com

M: + 39 348 6558882

Ivan Martelli

Consultant

Hill+Knowlton Strategies

ivan.martelli@hkstrategies.com

M: + 39 342 0723104

