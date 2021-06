Anhaltendes Interesse der Zentralbanken an Gold

Die Zentralbanken sind dem Ankauf von Gold weiterhin positiv gestimmt, so eine aktuelle Umfrage durch das World Gold Council.

Dass sich Gold in Krisenzeiten bewährt und finanzielle Eigenschaften besitzt, hat die jüngste Vergangenheit mal wieder unter Beweis gestellt. Blicken die Zentralbanken in die Zukunft, dann müssen sie ihre Finanzen ausgleichen. Gleichzeitig bestehen geopolitische Unsicherheiten. Auch wenn das Kaufvolumen der Zentralbanken vielleicht nicht so groß sein wird wie in den letzten zehn Jahren, so werden sie doch Nettokäufer von Gold sein, so das World Gold Council. Gemäß der Umfrage beabsichtigen im laufenden Jahr 21 Prozent der Zentralbanken in den nächsten zwölf Monaten ihre Goldreserven zu erhöhen.

Denn noch besteht eine gewisse Unsicherheit aufgrund der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie. Diese sei, so 84 Prozent der Befragten, relevant für die Entscheidung die Reserven aufzustocken oder nicht, beziehungsweise um wieviel. Ein gleich hoher Prozentsatz sieht mit Sorgen auf die Fortsetzung der expansiven Geld- und Fiskalpolitik. Dazu kommen steigende Inflationsaussichten. Liquide Vermögenswerte im Portfolio seien daher von Bedeutung. Heute verzeichnen 68 Prozent der Zentralbanken höhere Reserven als noch vor fünf Jahren. Gold diene ?als Puffer? gegen den Saldo von Zahlungskrisen. Der Hauptgrund für das Halten von Gold sei bei 79 Prozent der Befragten die dem Gold eigene ?Leistung in Krisenzeiten?. Als weitere Argumente für Gold wurden ?langfristige Wertaufbewahrung, kein Ausfallrisiko und fehlendes politisches Risiko? genannt.

All diese Gründe und Überlegungen gelten auch für private Anleger. Diese können sich beispielsweise Aktien von Goldunternehmen ins Depot legen.

So besitzt etwa Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=-ijjocFA-Dk – ein aussichtsreiches Gold-Silber-Projekt im Panuco-Bezirk in Mexiko. Die Beteiligung von Eric Sprott spricht für Qualität.

Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=UT5UrBiITMU -, bestens finanziert, verfügt in Nicaragua über das La India-Goldprojekt, welches bereits sehr gute Bohrergebnisse vorweisen kann (bis zu gut 12 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Die Umweltgenehmigung liegt vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

