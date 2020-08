Appian als “Leader” im The Forrester Wave(TM) Insurance Agency Portals positioniert

Low-Code-Plattform und ein umfangreiches Automatisierungs-Toolkit, das KI, RPA, Case Management und mehr einsetzt, überzeugt

Appian (NASDAQ: APPN) wird vom Analystenhaus Forrester Research, Inc. in The Forrester Wave: Insurance Agency Portals, Q3 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2891487-1&h=1787307747&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fresources%2Fthe-f orrester-wave-insurance-agency-portals-q3-2020%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_ medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=The+Forrester+Wave%3A+Insu rance+Agency+Portals%2C+Q3+2020) als Leader gelistet. Dabei erhielt das Unternehmen sowohl in der Kategorie “Aktuelles Angebot” als auch in der Kategorie “Strategie” die höchsten Punktzahlen.

Im Bericht heißt es: “Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Versicherungsvertreter technologische Möglichkeiten für Omni-Channel-Interaktionen. Gleichzeitig müssen sie Vertrieb und Marketing sowie Arbeitsabläufe intelligent automatisieren sowie operative Flexibilität in einem sich ständig weiterentwickelnden digitalen Versicherungsmarkt bieten.”

Appian differenziert sich laut Forrester durch seine Low-Code-Plattform sowie ein umfangreiches Automatisierungs-Toolkit. Die Lösung des Unternehmens für Versicherungsmakler profitiert von dieser Expertise: Die Full-Stack-Automatisierungs-Plattform verbindet künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA), Entscheidungsregeln und Case Management – und automatisiert so die Arbeitsabläufe der Versicherungsagenturen. Sie verfügt über KI-Fähigkeiten, dank derer Unternehmen KI-Dienste von Drittanbietern bündeln und einbinden können. Damit ist eine intelligente Weiterleitung von Prozessen auf der Grundlage natürlicher Sprachverarbeitung, optischer Zeichenerkennung und automatisiertem Machine Learning möglich.

Im Bericht heißt es weiter: “Appian ist der richtige Partner für globale Versicherer, die ihren Niederlassungen schnell erweiterte Omni-Channel-Optionen, fortschrittliche Analysen, Recommendation Engines und intelligente Automatisierung zur Verfügung stellen wollen.”

“Appian entwickelt Lösungen für Versicherungsunternehmen, mit denen sie die Effizienz und Effektivität während des gesamten Lebenszyklus einer Police steigern”, erklärt Mike Heffner, Vice President, Appian. “Unsere Lösung ermöglicht es Versicherern und ihren Maklern, ihren Kunden einen Service auf höchstem Niveau anzubieten. Wir sind daher sehr stolz, im jüngsten Bericht von Forrester für Insurance Agency Portals als Leader positioniert zu sein.”

Der Bericht “The Forrester Wave(TM): Insurance Agency Portals, Q3 2020” ist http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2891487-1&h=3465041820&u=https%3A%2F%2Fwww.appia n.com%2Fresources%2Fthe-forrester-wave-insurance-agency-portals-q3-2020%2F%3Futm _source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=h ier abrufbar.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2891487-1&h=3829714431&u=https%3A%2F%2 Fde.appian.com%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_cam paign%3Dlca-2h-2020&a=de.appian.com .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1230924/Appian_Insurance.jpg (https://c2 12.net/c/link/?t=0&l=de&o=2891487-1&h=59912596&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.co m%2Fmedia%2F1230924%2FAppian_Insurance.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2F media%2F1230924%2FAppian_Insurance.jpg)

