apsolut Group verstärkt Vertrieb mit zwei Industrieexperten

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

Zum 1. März ist Ferhat Eryurt als Partner, Sales und Business Development Manager bei apsolut eingestiegen. Der Diplom-Betriebswirt und MBA verfügt über 15-jährige internationale Erfahrungen in Einkauf und Supply Chain Management bei einem weltweit führenden Chemieunternehmen sowie in der strategischen Managementberatung im Chemie- und Pharmaumfeld. Mit dieser Kombination kann Eryurt den apsolut-Kunden in der Prozessindustrie einen deutlichen Mehrwert bieten.

Göktürk Simsekol ist seit 1. Februar als Associate Partner, Sales und Business Development Manager für den SAP Ariba-Spezialisten apsolut tätig. Der Diplom-Volkswirt war zuvor 20 Jahre in der Chemischen Industrie in verschiedenen Finanz- und Managementpositionen tätig. Dabei hat Simsekol mehrere globale Finanzprojekte und Prozess-Standardisierungen in enger Beziehung zur CFO-Funktion umgesetzt. Er entwarf Eigen-Designs im SAP ERP-Umfeld, mit denen sich die Finanz- und Geschäftsprozesse signifikant verschlanken ließen.

Für beide Experten markiert die neue Vertriebsposition bei apsolut einen Meilenstein in der beruflichen Laufbahn. „Der Einkauf und die digitale Transformation spielen eine wichtige Rolle in den Unternehmen“, betont Ferhat Eryurt. „Bei apsolut finde ich eine spürbare Hands-on-Mentalität und hohe Innovationskraft, um effiziente und nachhaltige Einkaufslösungen umzusetzen und für die Lieferkettensicherheit zu sorgen.“ Als Partner wird Eryurts Fokus auf dem Ausbau der Segmente Chemie, Pharma und Utilities Industry liegen.

Göktürk Simsekol entdeckte sein Interesse für den Einkauf im Jahr 2018, als er als Projektleiter, Abteilungsleiter und Transformation Director für die globale SAP Ariba-Implementierung bei der Flint Group tätig war. Seine „Business Transformation Story“ gibt einen Einblick in das Projekt bei einem der größten Zulieferer der Druckindustrie. „Die digitale Transformation bei Flint war auch mein erster Berührungspunkt mit apsolut. Ich freue mich sehr, dass ich meine CPO- und CFO-Expertise nun dazu nutzen kann, kundenfokussierte Digitalisierungsprojekte im Einkauf voranzutreiben.“