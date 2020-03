ARTHOS berät INTEGR8 beim Beteiligungsverkauf an Ufenau

Die Eigentümer von INTEGR8, einer voll integrierten Digital-Agentur, die ihren Kunden einen einzigartigen 360°-Ansatz bietet, der alle Aspekte des datengesteuerten Marketings, des kreativen Designs und der Technologie abdeckt, haben eine Mehrheitsbeteiligung an Ufenau Capital Partners verkauft. Ufenau Capital Partners ist eine private Schweizer Investorengruppe, die sich auf Buy-and-Build-Investitionen in Dienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum fokussiert.

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer der INTEGR8 media GmbH während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.

Es ist geplant, in den kommenden Jahren gemeinsam mit Ufenau eine marktführende Gruppe im digitalen Marketing aufzubauen. „Das Ziel ist, eine Gruppe von außergewöhnlichen Unternehmen zu bilden, die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam neue Maßstäbe setzen für ein zukunftsweisendes Agenturmodell. Mit Ufenau haben wir einen erfahrenen und finanzstarken Partner gefunden, der es ermöglicht, diese Vision zu realisieren“, erklärt David Rost, CEO und Gründer von INTEGR8.

„INTEGR8 ist eine stark wachsende Digital-Agentur mit hoher technologischer Expertise und einem unternehmerischen Management-Team. Der stark wachsende und hoch fragmentierte Markt stellt die ideale Basis für die geplante Buy-&-Build-Strategie dar“, sagt Ralf Flore, Managing Partner bei Ufenau.

Über INTEGR8

Die integrierte Digital-Agentur, die Strategie, Kreation, Marketing und Technologie unter einem Dach verbindet, wurde 2014 gegründet und beschäftigt 50 hoch qualifizierte Mitarbeiter. Durch einen interdisziplinären Dienstleistungsansatz sowie digitale Prozesse und automatisierte Workflows ist INTEGR8 gut positioniert, um weiteres Wachstum zu erzielen. Der Kundenstamm umfasst sowohl international tätige Konzerne als auch mittelständische Unternehmen.

Über Ufenau Capital Partners

Ufenau Capital Partners ist eine Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee. Ufenau Capital Partners fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Business Services, Bildung & Lifestyle, Healthcare und Financial Services aktiv sind. Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industrie Partnern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern.