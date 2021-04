Asien lechzt wieder nach Gold

China und Indien wollen wieder Gold. Die Goldimporte Indiens, dem weltgrößten Goldverbraucher, sind so hoch wie seit fast acht Jahren nicht mehr. Im März landeten 82,6 Tonnen Gold in Indien, sie kamen aus der Schweiz. Wie sich die gerade enorm steigenden Covid-19-Pandemie-Zahlen auf diese steigende Goldnachfrage auswirken wird, ist noch ungewiss. Auch China ist gerade für Steigerungen aus dem Goldraffineriezentrum Europas, der Schweiz, verantwortlich. Rund 75 Tonnen Gold sollen monatlich importiert werden dürfen. Im Februar hat China die Goldkäufe wieder aufgenommen. Zirka 600 Millionen US-Dollar pro Monat hat China seit Anfang 2020 für Goldimporte ausgegeben, dies sind rund zehn Tonnen. Noch im Jahr 2019 wurden etwa 75 Tonnen Gold ins Land geholt pro Monat.

Mit der Überwindung der Pandemie kehrte China auch zu seiner starken Goldnachfrage zurück. Goldbarren, -münzen und Goldschmuck sind seit der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder begehrt. Der wieder erwachte Gold-Appetit Indiens und Chinas sollte den Goldpreis stützen und einem möglichen Preisverfall entgegenwirken können. Insgesamt scheint der Aufwärtstrend beim Preis des Edelmetalls intakt zu sein. Gerade in den letzten Wochen hat sich der Goldpreis erholt und Verluste wieder ausgeglichen. Wer auf den Bullenmarkt setzen möchte, kann dies mit gut aufgestellten Goldunternehmen tun.

In Frage kämen etwa Fiore Gold oder Ximen Mining. Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=4qm1R9MiQzw – holte im zweiten Quartal 2021 fast 11.000 Unzen Gold aus dem Boden. Verantwortlich dafür ist die Pan-Tagebaumine von Fiore Gold in White Pine County, Nevada. Das nahegelegene Gold Rock-Projekt wird zudem vorangetrieben. Nevada ist in den USA das Gold- und Silberland. In Kanada dagegen besitzt Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=RMB9pq3_w8w – zwei hochwertige Goldprojekte, beide in British Columbia. Zudem gehört Ximen ein Silberprojekt. Mit der Kontrolle über das Kenville-Projekt und einer gerade erworbenen Lizenzgebühr auf das Greenwood Mining Camp verfügt Ximen Mining über ein schönes und aussichtsreiches Portfolio.

