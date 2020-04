Attraktiver Silberpreis erfreut Anleger

Noch Mitte März musste der Silberpreis Federn lassen. Nun zeigt er Stärke und lockt Investoren an.

Mitte März erreichte der Silberpreis ein trauriges 11-Jahrestief, die Unze Silber kostete weniger als 12 US-Dollar. Die Gold-Silber Ratio lag bei 127. Heute hat sich das Bild gewandelt. Manch Branchenkenner sieht bereits einen Mangel an Silbermünzen auf uns zukommen. Denn der kleine Bruder des Goldes erfreut sich steigender Beliebtheit. Viele sehen auch bei Silber größere Chancen als bei Gold preislich zuzulegen.

Aktuell ist der Silberpreis im Vergleich zum Gold immer noch sehr günstig. Denn die Gold-Silber-Ratio liegt nun etwa bei 109. Aus historischer Sicht beträgt der Mittelwert rund 60. Demzufolge sollte ein Investment in Silber mit mehr Chancen und gleichzeitig mit einem geringeren Risiko verbunden sein. Dass Silber sehr gefragt ist, kann auch an den Silber-ETFs abgelesen werden. Diese verzeichneten in den letzten Wochen starke Zuflüsse. Seit Anfang April liegen diese Zuflüsse bei rund 750 Tonnen, seit Anfang Januar 2020 bei zirka 2000 Tonnen.

So wie Gold in ein Depot gehört, gehört auch Silber dazu und auch Aktien von gut aufgestellten Silbergesellschaften wie MAG Silver oder Endeavour Silver.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/endeavour-silver-investoren-praesentation-auf-der-edelmetallmesse-muenchen/ – hat im ersten Quartal 2020 wieder eine ordentliche Menge Gold und Silber in seinen drei mexikanischen Minen produziert (860.000 Unzen Silber, 8.500 Unzen Gold zirka). Positiv wirken sich für Endeavour Silver der hohe Gold- und Silberpreis sowie der Wechselkurs des Pesos aus. MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/mag-silver-der-naechste-silberproduzent-in-mexiko-unternehmensupdate/ – steht zusammen mit dem Partner Fresnillo kurz vor dem Produktionsbeginn der Fresnillo-Mine in Mexiko.

