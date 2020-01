Auf dem Weg zu einer “Green Economy”: eco.business Fund für Afrika

– KfW stellt 18 Mio. EUR zur Verfügung

– Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zu nachhaltiger Nutzung

natürlicher Ressourcen in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

und Öko-Tourismus

– Afrikas Wirtschaftswachstum und steigenden Bedarf an

Nahrungsmitteln mit ökologischen Prinzipien verbinden

Heute hat die KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gemeinsam mit Bundesentwicklungsminister

Dr. Gerd Müller auf der Grünen Woche in Berlin den Startschuss für den neuen

eigenständigen eco.business Fund für Afrika gegeben. Die KfW stellt die ersten

18 Mio. EUR zur Verfügung. Der Fonds leitet Kredite über lokale Banken an forst-

und landwirtschaftliche Unternehmen und Genossenschaften in Afrika weiter oder

zahlt sie direkt aus. Für die Beratung des Fonds ist Finance in Motion

zuständig. Voraussetzung für die Finanzierung sind nachhaltige

Produktionsmethoden in der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und dem

Tourismus – insbesondere der Verzicht auf Entwaldung. Der Fonds basiert auf

einem Konzept, das bereits erfolgreich in Lateinamerika umgesetzt und jetzt nach

Afrika übertragen wird. Wie dort soll er auch für Afrika neben den öffentlichen

Mitteln zusätzlich privates Kapital mobilisieren.

“Afrika steht vor vielen Herausforderungen: Der Kontinent muss

Wirtschaftswachstum, Ernährungssicherheit und ökologische Nachhaltigkeit

miteinander vereinbaren. Dies kann nur durch eine “Green Economy” geschehen, in

der der Finanzsektor eine Schlüsselrolle einnimmt und den ökologischen Umbau

zentraler Wirtschaftsbereiche wie die Land- und Forstwirtschaft sowie den

Öko-Tourismus finanziert. Der innovative Ansatz des eco.business Fund ist dabei

von großer Bedeutung”, sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der

KfW Bankengruppe, der den Fonds gemeinsam mit Bundesminister Dr. Gerd Müller

lanciert hat.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de

