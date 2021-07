Aurania Resources kündigt Teilnahme an der virtuellen Roadshow-Serie von Noble Capital Markets an

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) freut sich, seine Teilnahme an der Virtual Road Show Series von Noble Capital Markets, präsentiert von Channelchek, bekannt zu geben, die für den 6. Juli 2021 geplant ist.

Die virtuelle Roadshow umfasst eine Unternehmenspräsentation von Dr. Richard Spencer, Präsident und Direktor von Aurania Resources, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde, die von Mark Reichman, Senior Research Analyst bei Noble, moderiert wird und bei der Fragen aus dem Publikum gestellt werden.

Die Live-Übertragung der virtuellen Roadshow ist für den 6. Juli 2021 um 13:00 Uhr EDT geplant. Die Registrierung ist kostenlos und offen für alle Investoren, egal auf welcher Ebene. Registrieren Sie sich hier.

Noble Research sowie Nachrichten und erweiterte Marktdaten zu Aurania Resources sind auf Channelchek verfügbar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das The Lost Cities – Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Über Noble Capital Markets

Noble Capital Markets, Inc. wurde 1984 als Full-Service-Broker-Dealer mit SEC/FINRA-Registrierung gegründet und widmet sich ausschließlich der Betreuung von unterbewerteten Small-/Microcap-Unternehmen durch Investment Banking, Vermögensverwaltung, Trading & Execution und Equity Research. In den vergangenen 36 Jahren hat Noble Milliarden von Dollar für diese Unternehmen aufgebracht und mehr als 45.000 Equity-Research-Berichte veröffentlicht. www.noblecapitalmarkets.com email: contact@noblecapitalmarkets.com

Über Channelchek

Channelchek (.com) ist ein umfassendes, auf Investoren ausgerichtetes Portal – mit mehr als 6.000 aufstrebenden Wachstumsunternehmen -, das fortschrittliche Marktdaten, unabhängiges Research, ausgewogene Nachrichten, Video-Webcasts, exklusive C-Suite-Interviews und Zugang zu virtuellen Roadshows bietet. Die Seite ist für die Öffentlichkeit auf jeder Ebene ohne Kosten oder Verpflichtung zugänglich. Die Forschung auf Channelchek wird von Noble Capital Markets, Inc. zur Verfügung gestellt, einem seit 1984 bei der SEC / FINRA registrierten Broker-Dealer. www.channelchek.com email: contact@channelchek.com

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.