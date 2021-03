Ausgezeichnete Finanzapp: Deutscher Servicepreis 2021 für growney

ntv und das Deutsche Institut für Servicequalität vergeben die Auszeichnung gemeinsam. Dafür sind mehr als 1.700 Unternehmen in Deutschland untersucht worden – in 54 Verbraucherstudien und Kundenbefragungen. In der Summe gab es dabei rund 12.000 verdeckte Testkontakte und fast 90.000 Kundenerfahrungen.

Der digitale Vermögensverwalter growney überzeugte die Tester mit seiner besonders einfachen und nutzerfreundlichen Web-App. Das Deutsche Institut für Servicequalität schreibt dazu: „Die Umfänge der Abfrage der gewünschten Anlage sowie die Informationen zur vorgeschlagenen Anlage während der Nutzung wurden als besonders angemessen bewertet. Zudem wurde von Testern die problemlose Nutzung herausgehoben. Während des Informations- und Einstiegsprozesses punktete der Anbieter mit einer guten Sicherheitsaufklärung sowie den umfangreichen Informationen auf der Website.“

Für growney unterstreicht die Auszeichnung, dass es sich lohnt den Fokus auf gute Kundenerfahrungen und einfache Handhabung zu legen. Der Robo-Advisor erlebt in den letzten Monaten einen sehr großen Zulauf, weil immer mehr Kunden Alternativen zu klassischen Sparformen wie Tagesgeld oder Sparbuch suchen.

„Es zeigt sich, dass unsere sehr übersichtliche Technologie-Lösung und der Anspruch ein digitaler Vermögensverwalter für alle zu sein, sehr gut ankommen“, sagt Thimm Blickensdorf von der Geschäftsleitung growneys. Investieren in die ETF-Portfolios von growney ist schon ab einmalig 500 oder als Sparplan ab monatlich 25 möglich. „Unser Ansatz ist ganz klar: Kleinsparer sollen genauso große Chance auf eine attraktive Rendite haben wie Vermögende“, so Blickensdorf.