Auswandern zur Steueroptimierung

Steueroptimierung – ein wichtiges Thema, mit dem sich jeder Mensch beschäftigen sollte. Denn es geht nicht nur darum, wie viel Sie verdienen, sondern vor allem darum, wie viel Sie behalten. Um das zu optimieren, gibt es einfach umsetzbare Strategien, wie zum Beispiel ins Ausland auszuwandern.

Ein wunderbares Zitat vom Bundesfinanzhof lautet:

?Kein Steuerpflichtiger ist verpflichtet, den Sachverhalt so zu gestalten, dass ein Steueranspruch entsteht. – Vielmehr steht es ihm frei, die Steuer zu vermeiden und eine Gestaltung zu wählen, die eine geringere Steuerbelastung nach sich zieht.? (Beschluss v. 20.05.1997)

Sie sind also nicht verpflichtet, aus Unwissenheit zu viel Steuern zu zahlen. Sie können sich als mündiger Unternehmer mit Ihren Steuern so befassen, dass Sie mit relativ wenig Zeitaufwand am Ende deutlich mehr in der Tasche haben. Je nachdem wie viel Sie verdienen kann das schon mal schnell ein vier- oder fünfstelliger Betrag sein.

Auswandern ist eine interessante Option

Warum zwingend in Deutschland bleiben, wenn Ihr Arbeitsgerät ein Laptop ist und Sie ortsunabhängig im Homeoffice arbeiten können? Wenn Sie weltoffen sind und keinen festen Wohnort brauchen, dann ist das Ihre beste Strategie.

Es gibt enorm viele Länder auf der Welt, in denen Sie viel freier leben können als in Deutschland oder Österreich. Direkt in der Nachbarregion, zum Beispiel in Polen, zahlen Sie als Kleinunternehmer lediglich 9 % Steuern. In Tschechien müssen Sie völlig legal ohne Buchhaltungsverpflichtung bis 80.000 Euro Einkommen nur 15 % Steuern zahlen, inklusive Sozialabgaben und Krankenversicherung. Sie müssen also keine großen Netzwerke schaffen, brauchen keine GmbH oder Holding-Struktur, sondern können direkt nach Prag gehen und dadurch Ihre Steuerbelastung von 50 % auf 15 % senken.

Wenn auch weiter entfernte Länder für Sie infrage kommen, dann sprechen wir wirklich von Steuerfreiheit. Wenn Sie sich für Asien, Dubai, Zypern oder Malta interessieren, und es für Sie möglich ist, Ihre Produkte und Dienstleistungen international zu vermarkten oder erbringen zu können, dann ist das Ihre beste Strategie, um massiv Steuern zu senken.

Grundsätzlich lohnt sich ein Hauptwohnsitz in einem anderen Land vor allem dann, wenn Sie sich mehr Freiheit, weniger Bürokratie, weniger Steuern wünschen. Das kann bereits für jedes Start-up sehr spannend sein.

Dubai bietet beispielsweise viele spannende Optionen, wenn Sie hier eine Firmengründung in Erwägung ziehen. Genau darauf sind wir spezialisiert. Mit uns bekommen Sie Ihre geschäftliche Adresse, Ihre Emirates ID, die Kontoeröffnung und volle Inhaberschaft Ihrer Dubai Mainland Company, ohne einem Emirati einen Teil Ihrer Anteile geben zu müssen. Sie nutzen unsere Infrastruktur und setzen alles binnen 10 Werktagen in Dubai mit uns zusammen um.

Aber auch Zypern bietet viele spannende Alternativen, um extrem steueroptimiert leben zu können. Dank mehr als sieben Jahren Erfahrung können wir Ihnen hier ebenfalls wertvolle Hilfestellungen geben, damit Sie teure Fehler vermeiden. Wir stellen gemeinsam mit Ihnen sicher, dass Sie für sich und Ihre Familie die beste Option finden; egal, ob innerhalb oder außerhalb Europas!

Egal, für welche Variante Sie sich interessieren, alleine gestaltet sich ein solches Unterfangen schwierig. Eines steht fest:

Sie brauchen einen Steuerstrategen an Ihrer Seite

Wenn Sie zu viele Steuern zahlen und in Zukunft weniger zahlen möchten, brauchen Sie einen Top-Unternehmer an Ihrer Seite, der gleichzeitig Ihr Steuerstratege ist.

Sie brauchen keinen klassischen Buchhalter, der mehr Belege verwaltet, als dass er Ihnen wirklich hilft. Dafür gibt es genügend Programme, zum Beispiel Buchhaltungsbutler, Candis, Penta, Qonto oder Kontist. Dort können Sie Ihre Buchhaltung und modernes Banking automatisieren. Was Sie brauchen, ist ein echter Steuerstratege, der Ihnen dabei hilft, dass Ihre Strukturen mit Ihrem Erfolg mitwachsen.

Am Anfang Ihrer Karriere müssen Sie noch nicht alles aufgestellt haben. Aber Sie dürfen auch nicht den Fehler machen, mit jemandem zu arbeiten, der nicht erkennt, dass Sie eine viel größere Optimierungsstruktur brauchen. Denn Ihre Steueroptimierung muss Ihr wirtschaftliches Wachstum permanent im Auge behalten und daran angepasst werden.

Wenn Sie das Thema interessiert und Sie gerne einmal einen Einblick davon bekommen möchten, was genau wir machen, schauen Sie sich gerne auf unserer Webseite um. In einem persönlichen Strategiegespräch zeigen wir Ihnen gerne auf, welche Möglichkeiten Sie für sich nutzen können. Vereinbaren Sie einfach hier einen kostenfreien und unverbindlichen Termin mit uns!

Sie brauchen aufgrund Ihrer hohen Steuerbelastung eine qualifizierte Zweitmeinung zu Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt?

Dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.

Wir haben in 9 Jahren unternehmerischer Praxis ein Experten-Netzwerk geschaffen, in dem wir die weltweit führenden Steuerberater, Anwälte, Firmengründungsexperten und erfahrensten Berater für Genossenschaften, Stiftungen und Wirtschaftsvereine zusammengebracht haben. Wir begleiten Sie gerne mit unserer ganzheitlichen Wirtschafts- und Unternehmensberatung auf dem Weg zu Ihrer maximalen wirtschaftlichen Freiheit.