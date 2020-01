Auswertung von Lohnsteuer-kompakt.de: Nordrhein-Westfalen hat die schnellsten Finanzämter

Nordrhein-Westfalen hatte 2019 die mit Abstand schnellsten

Finanzämter Deutschlands. Das geht aus einer Datenerhebung der führenden

Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de hervor. “Die Finanzverwaltung

Nordrhein-Westfalen hat 2019 wohl sehr viel richtig gemacht”, sagt Felix

Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de. “Zumindest was die

Schnelligkeit der Finanzämter angeht.”

Denn Nordrhein-Westfalen hat mit einer Bearbeitungsdauer von 47 Tagen nicht nur

die im bundesweiten Durchschnitt schnellsten Finanzämter. Deutschland

schnellstes Finanzamt Herne, kommt mit einer Bearbeitungsdauer von nur 26,6

Tagen ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen und ist fast acht Tage schneller als das

schnellste Finanzamt im Vorjahr. “Hinzu kommt, dass sieben der zehn schnellsten

Finanzämter Deutschlands in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind”, ergänzt

Bodeewes.

Vorjahres-Sieger Saarland landete 2019 mit einer durchschnittlichen

Bearbeitungsdauer von 48,8 Tagen auf dem zweiten Platz. Berlin, das in den

vergangenen vier Jahren drei Mal den ersten und einmal den zweiten Platz

belegte, landete 2019 nur noch auf dem vierten Platz. Die jeweils aktuelle

Bearbeitungszeit ihres Finanzamtes finden Steuerpflichtige unter

www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter.

Am längsten müssen Steuerpflichtige in Schleswig-Holstein mit 61,2 Tagen, sowie

Hessen und Thüringen mit jeweils 61,5 Tagen auf eine mögliche Steuererstattung

warten. Damit müssen Steuerpflichtige in diesen drei Bundesländern rund zwei

Wochen länger auf ihren Bescheid warten als in Nordrhein-Westfalen.

Der bundesweite Schnitt liegt bei 54,7 Tagen und ist somit 1,4 Tage schneller

als im Vorjahr. Im Vergleich zur bundesweiten durchschnittlichen

Bearbeitungszeit im Jahr 2015 hat sich die Bearbeitungszeit dennoch um 2,2 Tage

verlangsamt.

Deutschlands langsamstes Finanzamt kommt mit Nördlingen Außenstelle Donauwörth

2019 aus Bayern. Hier mussten Steuerpflichtige ganze 84,5 Tage auf ihren

Steuerbescheid warten. Fünf der zehn langsamsten Finanzämter kommen 2019 aus

Baden-Württemberg, immerhin noch drei aus Schleswig-Holstein.

Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von circa 400.000 über

Lohnsteuer-kompakt.de im Jahr 2019 erstellten Steuererklärungen anonym erhoben.

Insgesamt wurden 518 Finanzämter berücksichtigt, wobei pro Finanzamt mindestens

50 Steuererklärungen eingereicht wurden.

Journalisten erhalten eine Übersicht der Bearbeitungsdauern der einzelnen

Finanzämter auf Anfrage. Die Daten sind zur Veröffentlichung unter Angabe der

Quelle www.lohnsteuer-kompakt.de frei.

Über Lohnsteuer-kompakt.de:

Der mehrfache Testsieger Lohnsteuer-kompakt.de ist die meistgenutzte

Online-Steuererklärung Deutschlands.* Das Programm erlaubt auch Steuerlaien eine

schnelle Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung ohne Installation

und Aktualisierung einer Software. Die Anwendung kennt die geltenden

Bestimmungen und Gesetze genau und gibt automatisch individuelle Steuertipps.

Lohnsteuer-kompakt.de ist für fast alle Steuerzahler geeignet. Die Anwendung

kann bis zur Abgabe der Steuererklärung komplett kostenlos getestet werden.

* Daten des Portals Alexa.com, Stand 07.01.2020

