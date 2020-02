“Bad Banks – Die Dokumentation” am Montag im ZDF (FOTO)

Die sechs Folgen der zweiten Staffel von “Bad Banks” sendet das

ZDF ab Samstag, 8. Februar 2020, 21.45 Uhr, an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Zum Abschluss folgt am Montag, 10. Februar 2020, 23.55 Uhr im ZDF, “Bad Banks –

Die Dokumentation: Wie neue Player die alte Bankenwelt herausfordern”. Der Film

von Hannes Vogel ist am Montag, 10. Februar 2020, ab 17.00 Uhr in der

ZDFmediathek verfügbar.

Die Dokumentation analysiert, wie die Digitalisierung zunehmend auch den

Finanzsektor aufwirbelt und wie aufstrebende Finanzdienstleister etablierte

Banken herausfordern. Fintech ist ein Sammelbegriff für Unternehmen, die

digitale, meist mobile Finanzdienstleistungen anbieten. Die Dokumentation zur

zweiten Staffel von “Bad Banks” richtet den Fokus auf die reale Situation in der

deutschen Bankenbranche.

Deutschland hat nach Großbritannien die größte Fintech-Szene Europas – mit

Berlin als Zentrum. Die jungen Unternehmen wollen den herkömmlichen

Bankenhäusern Marktanteile abjagen. Mit nutzerfreundlichen, unbürokratischen und

innovativen Angeboten werben sie um die Gunst potenzieller Kunden. Zwischen der

neuen und der alten Finanzwelt gibt es Kooperation und Konkurrenz. Herkömmliche

Bankenhäuser versuchen, durch Übernahmen bestehender oder mittels Gründung

eigener Fintechs, in dafür eigens aufgebauten Ideenlaboren, ihre Position auf

dem Finanzmarkt zu verteidigen und auszubauen. Auf der anderen Seite wagen

einige der neuen Akteure den Frontalangriff auf die Traditionshäuser.

Experten beschreiben die Digitalisierung als ein Ärgernis für viele

Bankenvorstände. Man versuche, mit Tricks die Herausforderung zu umgehen. So

werde lediglich “Fassaden-Digitalisierung” betrieben. Andererseits seien einige

der neuen Player regelrecht größenwahnsinnig in ihrem Auftreten, insbesondere

der alten Bankenwelt gegenüber, was aber durchaus nötig sei, um Investoren zu

überzeugen. Welchen Einfluss üben beide Seiten aufeinander aus? Gelingt es den

Fintechs, innovative Impulse in die alte Finanzwelt zu bringen? Oder kapern die

alten Finanzriesen die neuen Player?

Die Dokumentation beleuchtet zudem grundsätzliche Fragen wie: Wer sind die

Macher der Fintechs? Wodurch unterscheiden sich die neuen Player von den alten

Banken? Und wie innovativ sind ihre Angebote tatsächlich? Antworten auf diese

Fragen liefern Autor Hannes Vogel und Beraterin Dani Parthum.

