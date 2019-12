BaFin Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken: Darauf kommt es jetzt an (FOTO)

Nachhaltigkeitsrisiken wie Veränderungen in der Umwelt,

im Sozialen und in der Unternehmensführung bergen Gefahren für Unternehmen.

Inwieweit sich eine Firma an die neuen Gegebenheiten anpassen kann, ist

entscheidend für ihre Zukunftsfähigkeit. Daher sollten sich Konzerne absichern

und ihr Risikomanagement neu denken. Wie relevant das ist, unterstreichen

aktuelle Modellrechnungen: Allein durch die Gefahren und Herausforderungen, die

sich aus dem Klimawandel ergeben, entstehen Kosten von bis zu 550 Billionen

US-Dollar (497 Billionen Euro). Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert in einem kürzlich

veröffentlichten Merkblatt ebenfalls über Nachhaltigkeitsrisiken, unterteilt in

physische sowie Transaktions- und Reputationsrisiken. Als Beispiele nennt sie

klimabedingte Veränderungen wie den Meeresspiegelanstieg und politische

Maßnahmen wie den Kohleausstieg. Die BaFin empfiehlt eine entsprechend

ganzheitliche Überprüfung der Geschäfts- und Risikostrategien – vor allem

hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien.

“Insbesondere die von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen sollten sich vom

Merkblatt angesprochen fühlen. Für alle anderen Unternehmen dient es als

Leitfaden”, ordnet Kai M. Beckmann, Director Governance, Risk, Compliance &

Sustainability bei Mazars, das BaFin Merkblatt ein. “Auch wenn die gestellten

Erwartungen bislang unverbindlich sind, sollten Unternehmen so früh wie möglich

aktiv werden”, betont Beckmann weiter. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen

integriert die BaFin die Inhalte des Merkblatts und deren Umsetzung bereits

jetzt in den bundesweiten Prüfungsprozess. Zum anderen ist davon auszugehen,

dass die Bundesanstalt künftige Maßnahmen plant und weitere Forderungen ergänzt.

Nicht zuletzt braucht es Zeit, Nachhaltigkeit und Risikomanagement zu

verknüpfen. Unternehmen müssen den Ist-Zustand analysieren, die fachlichen und

kulturellen Herausforderungen bei der Umsetzung definieren und die Risiken

detailliert bestimmen.

Eine Patentlösung gibt es nicht. Deshalb bietet die Rechts- und

Unternehmensberatungsgesellschaft Mazars ihren Mandanten speziell auf sie

zugeschnittene Lösungen für Unternehmensstrategie, Risikomanagement und

Nachhaltigkeit. “Auf persönlicher Basis beraten und unterstützen wir unsere

Kunden bei der Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Risikomanagement”, erläutert

Beckmann. Die Berater unterstützen ihre Mandanten in jeder Phase der Entwicklung

– von der Analyse des Status Quo über die Definition der zentralen Hürden bis

hin zur finalen Umsetzung.

