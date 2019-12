Bain-Studie zur Lage der Kreditwirtschaft / Gesamtprofitabilität deutscher Banken mittelfristig in Gefahr

Erstellt von Redaktion Banken

Eigenkapitalrendite nach Steuern halbiert sich 2018 auf 1

Prozent

– Cost-Income-Ratio steigt infolge rückläufiger Erträge und

stagnierender Kosten

– Automobil- und Privatbanken liegen im Rendite-Ranking vorn

– Nur mit nachhaltiger Sanierung und länderübergreifender

Konsolidierung können deutsche Banken die Renditelücke schließen

Die sechste Bain-Studie zur Lage der Banken in Deutschland legt deren

strukturelle Schwächen offen. In einem unverändert stark fragmentierten Markt

stehen die Erträge unter Druck und die Kosten bleiben allen Sparprogrammen zum

Trotz auf hohem Niveau. Im Ergebnis deckt der Gewinn selbst die deutlich

rückläufigen Eigenkapitalkosten nicht. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern hat

sich 2018 halbiert und ist mit 1 Prozent nahe der Nulllinie. In der Studie

“Deutschlands Banken 2019: Erst sanieren, dann konsolidieren” analysiert die

internationale Unternehmensberatung Bain & Company die aktuelle Situation der

einzelnen Institutsgruppen, macht die Renditelücke sichtbar, die zwischen der

deutschen Bankenbranche und dem globalen Wettbewerb klafft, und zeigt auf, wie

sie geschlossen werden kann.

“Deutschlands Banken drohen den Anschluss an die internationale Konkurrenz zu

verlieren”, stellt Walter Sinn, Bain-Deutschlandchef und Autor der Studie, fest.

Entgegen dem globalen Trend stieg die Cost-Income-Ratio der hiesigen

Kreditinstitute seit Anfang dieser Dekade um 10 Prozentpunkte und nähert sich

mit 73 Prozent wieder dem Niveau des Finanzkrisenjahrs 2008. Auf der

Ertragsseite entwickeln sich insbesondere die Provisionsüberschüsse nicht wie

erhofft. Sie stagnieren seit Jahren bei jährlich rund 30 Milliarden Euro. Die

Zinsüberschüsse leiden weiter unter der Nullzinspolitik der Europäischen

Zentralbank. Zugespitzt hat sich die Situation zuletzt durch ein rückläufiges

Handelsergebnis.

Weiterer Personal- und Filialabbau unvermeidlich

Auf der Kostenseite konterkarieren steigende Aufwendungen vor allem für die

Digitalisierung und die verschärfte Regulierung sämtliche Sparanstrengungen. Und

diese sind durchaus beachtlich. Seit 2008 baute die Branche rund 100.000

Beschäftigte und 10.600 Filialen ab – allein im vergangenen Jahr schlossen rund

2.100 Filialen ihre Pforten. Angesichts der unzureichenden Rentabilität erwartet

Branchenkenner Sinn einen anhaltenden Rückgang: “Die Banken haben keine andere

Wahl, als ihr Filialnetz noch mehr auszudünnen und die Zahl ihrer Beschäftigten

weiter zu reduzieren.”

Allerdings waren nicht alle Institutsgruppen gleichermaßen mit strukturellen

Herausforderungen konfrontiert. Die Automobil- und Privatbanken erzielten 2018

mit 8,5 Prozent beziehungsweise 6 Prozent überdurchschnittliche Renditen. Auch

Kreditgenossenschaften und Sparkassen, die beiden größten Institutsgruppen,

erzielten ohne Berücksichtigung der Risikovorsorge gemäß §340g HGB ansehnliche

Eigenkapitalrenditen in Höhe von 5,1 Prozent beziehungsweise 4,4 Prozent. Im

Vergleich zum Vorjahr mussten diese Institutsgruppen allerdings ebenfalls einen

Rückgang hinnehmen.

Deutliche Renditelücke

Der Trend rückläufiger Renditen könnte sich verstetigen. Die Szenariorechnung

von Bain kommt zu dem Ergebnis, dass sich mittelfristig selbst in einem nur

leicht eingetrübten Umfeld die Eigenkapitalrendite auf 0,5 Prozent noch einmal

halbieren könnte. In einem Negativszenario gerät die Gesamtprofitabilität der

deutschen Kreditwirtschaft in Gefahr. Es droht eine negative Rendite von minus 1

Prozent. Im Vergleich zum europäischen Wettbewerb entspricht dies einer

Ergebnislücke von 8 Prozentpunkten beziehungsweise 40 Milliarden Euro. Allein um

die Eigenkapitelkosten zu decken, müssten die deutschen Banken ihr Ergebnis um

bis zu 23 Milliarden Euro steigern (Abbildung).

“Um die Renditelücke zu schließen, müssen Deutschlands Banken nun wirklich alle

Hebel in Bewegung setzen”, betont Sebastian Thoben, Bain-Partner und Co-Autor

der Studie. Selbst durch eine konsequente organische Transformation mit

aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen ließe sich die Eigenkapitalrendite in den

nächsten Jahren lediglich um 4 Prozentpunkte steigern. “Eine europäische

Bankenkonsolidierung ist unausweichlich”, prognostiziert Thoben. So könnten die

deutschen Institute ihre Eigenkapitalrendite um weitere 4 Prozentpunkte steigern

und die Ergebnislücke schließen. Das bedingt jedoch eine politische wie

regulatorische Harmonisierung auf EU-Ebene. “Grenzüberschreitende Fusionen

erfordern Fortschritte bei der europäischen Bankenunion”, betont Thoben vor

diesem Hintergrund.

Nationale Sanierung unabdingbare Voraussetzung

Vor einer europäischen Bankenkonsolidierung steht jedoch die Sanierung auf

nationaler Ebene. Nur mit effizienten und skalierbaren Geschäfts- sowie

Betriebsmodellen können die Institute in internationalen Zusammenschlüssen die

erhofften Kostensynergien realisieren. Bei den entsprechenden Transformationen

haben jedoch gerade die deutschen Häuser erheblichen Nachholbedarf. Daher

sollten sie den Fokus auf vier Handlungsfelder legen, die es ihnen ermöglichen,

ihr volles Potenzial auszuschöpfen:

1. Komplexitätsreduktion: Einfachheit ist der Schlüssel für eine nachhaltige

Sanierung.

2. Digitalisierung: Das Kerngeschäft verbessern und neue Geschäftsmodelle

schaffen.

3. Kundenorientierung 2.0: Den Kundenfokus leben und in der Organisation

verankern.

4. Nachhaltigkeit: Die Kunden von morgen binden und begeistern.

“Alle vier Handlungsfelder haben das Ziel, die Zukunftsfähigkeit der

Geschäftsmodelle zu gewährleisten und die Profitabilität der deutschen Banken zu

steigern”, erklärt Bain-Deutschlandchef Sinn. Auf dieser Basis könnten sie aus

einer Position der Stärke heraus in Gespräche über europäische Zusammenschlüsse

gehen. Für Sinn ist die Handlungsmaxime der kommenden Jahre: “Die deutschen

Banken müssen erst sanieren, dann konsolidieren!”

Über die Studie

Zum sechsten Mal wertet Bain & Company die Bilanz- und GuV-Strukturen der

deutschen Kreditinstitute aus, deren Zahl sich 2018 auf rund 1.580 Banken

belief. Die Experten nutzen dazu Zeitreihen der Deutschen Bundesbank, der

Europäischen Zentralbank sowie der Datenbanken von Hoppenstedt und S&P Global.

Der Zuschnitt der Institutsgruppen orientiert sich an der Klassifizierung der

Deutschen Bundesbank.

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die

Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 58

Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten

gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in

den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler

Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere

Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Seit unserer

Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz

darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben

und dass unsere Kunden die Börsenindizes um das Vierfache übertreffen. Erfahren

Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch. Folgen Sie uns auf: LinkedIn,

Facebook, Xing, Bain Insights App.

Pressekontakt:

Pressekontakt:

Leila Kunstmann-Seik

Bain & Company Germany, Inc.

Karlsplatz 1

80335 München

E-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com

Tel.: +49 (0)89 5123 1246

Mobil: +49 (0)151 5801 1246

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19104/4471289

OTS: Bain & Company

Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell