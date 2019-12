Bancassurance-Revival: Digitalisierung ebnet Banken Rückkehr in die Allfinanz

31 Prozent der Banken in Deutschland wollen in den kommenden

drei Jahren verstärkt bankfremde Dienstleistungen anbieten. Das ergibt die

Studie “Branchenkompass Banking 2019”. Einige große und mittlere Banken wollen

beispielsweise wieder die Verwaltung und die Vermittlung von Versicherungen in

ihr Portfolio aufnehmen. Das lange brachliegende Allfinanz-Geschäft erfährt

damit eine Renaissance. Treiber für die Wiederbelebung sind die Suche nach neuen

Ertragsquellen und erhöhte Renditeaussichten durch die Digitalisierung.

Die Rückkehr nach der Abkehr von der Allfinanz-Strategie vor rund zehn Jahren

hat aus Sicht der Banken mehrere Treiber. Indem Banken als Vertriebskanal für

Versicherer fungieren, können sie mit den Provisionen ihre rückläufigen Erträge

in anderen Geschäftszweigen zumindest in Teilen kompensieren. Die Kosten der

Banken in Deutschland steigen schneller als die Erträge, vor allem bei

Retail-Banken. Für die große Mehrheit der Bankentscheider funktioniert der

Bankbetrieb nur mit einer Anpassung der Geschäftsmodelle und der Ertragsquellen.

71 Prozent der Entscheider sehen Veränderungsbedarf, so der Branchenkompass

Banking.

Der Wiedereinstieg ins Bancassurance-Geschäft ist branchenweit spürbar. Das

zeigen Kooperationen wie die zwischen ING und Axa sowie Initiativen der

Comdirect mit einer eigenen Versicherungsmakler-Plattform und der Deutschen Bank

mit dem Versicherungsmanager. Fintechs und Insurtechs wie JDC, Finconomy und

Friendsurance befeuern die Entwicklung mit technischen Angeboten. Sie bieten

Whitelabel-Plattformen, die sowohl Banken als auch Versicherungen zu geringen

Kosten in ihre Online-Welt integrieren, wodurch die Renditeaussichten steigen.

Ein zentraler Hebel für die Renaissance der Bancassurance-Strategie ist damit

die Digitalisierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts. Die Öffnung der

Kontoinformationen – ausgelöst durch die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 –

erleichtert beispielsweise den Austausch und die Verknüpfung von Daten.

Kooperationen wie die von Banking-as-a-Service-Anbieter Banksapi mit dem

Versicherungsanalysten Franke und Bornberg sind in umgekehrter Richtung

ebenfalls verstärkt zu erwarten. Dazu kommt, dass sich offline Bank- und

Versicherungsvertrieb kulturell stark unterschieden haben. Diese Hürde ist durch

die Digitalisierung deutlich niedriger geworden.

Die Banken reagieren mit dem Zusammenwachsen von Bank- und

Versicherungsangeboten zudem auf eine steigende Nachfrage bei den Kunden. Die

wünschen sich zunehmend Lösungen aus einer Hand für eine bestimmte

Lebenssituation. Die Folge ist, dass Branchengrenzen überall verschwimmen und

sich strategische Allianzen bilden – auch unter Wettbewerbern.

Damit das Geschäftsfeld Allfinanz im erneuten Anlauf nachhaltig mehr Erträge

abwirft, müssen Banken wie Versicherer nun ihre Kunden von den Mehrwerten

überzeugen. Bankberater können beispielsweise mithilfe explorativer Datenanalyse

aus Kontobewegungsdaten einen Vorsorge- oder Absicherungsbedarf herauslesen und

ihren Kunden aktiv eine passende Versicherungslösung anbieten, die sie sofort im

Online-Banking abschließen können.

“Mit getrennten Produkt- und Dateninseln wird die Idee Bancassurance nicht

funktionieren”, sagt Stefan Lamprecht, Senior Director Banking von Sopra Steria

Consulting. “Allfinanz-Lösungen, die Konto und Versicherung zusammenführen,

können nur der Einstieg sein. Mit den gesammelten Erfahrungen sollten Banken in

Folgeschritten ihr Ökosystem um weitere Partner und Angebote erweitern”, so

Lamprecht. Dieser Schritt zur digitalen Plattform steht auf der Agenda vieler

Banken – zunächst allerdings mit bewährten Produkten. 52 Prozent der Institute

planen als Wachstumsmaßnahme das Angebot neuer Finance-Angebote, auch von

Drittanbietern, so die Studie.

Über die Studie:

Im Sommer 2019 führte das Marktforschungsinstitut Survey Sampling Germany im

Auftrag von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut eine Befragung von

101 Fach- und Führungskräften von Banken mit Bilanzsummen über 500 Millionen

Euro durch. Als Befragungsmethode wurde CAWI (Computer Assisted Web

Interviewing) eingesetzt. Teil der Studienergebnisse sind zudem vier vertiefende

Interviews mit Spitzenvertretern verschiedener Banken, über Einschätzungen und

Standpunkte zur Lage und Zukunft der Bankenbranche.

