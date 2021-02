Basecare listet erste Gene Sequencing Stock an der Hong Kong Stock Exchange Einweihung in LizenzierteÄra von Chinas Third-Generation IVF Kit

Basecare (Suzhou Basecare Medical Corporation Limited), ein innovatives Unternehmen für reproduktive Gentests, heute offiziell im Vorstand von HKEX (HKG: 2170). Etwa 66,667 Millionen Aktien wurden ausgegeben und insgesamt Mittel gesammelt wurde $HK1,82 Milliarden. Der ursprüngliche Preis war $HK27.36 pro Aktie und Aktien waren 403 mal überzeichnet, bis 60 Prozent zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, mit einem Gesamtwert von $HK8.92 Milliarden.

Diese Notierung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Basecare dar, einem führenden Unternehmen, das sieben namhafte globale Eckpfeiler-Investoren angezogen hat, darunter Orbited, Lake Bleu Capital, China Reform Overseas, Affin Hwang AM, WinTwin Capital, Foresight und Ivy Capital. Basecare blickt seit langem optimistisch auf die Internationalisierung und Diversifizierung des Kapitalmarkts in Hongkong und auf die chinesische Industrie für assistierte Reproduktion. Nach dieser Auflistung wird Basecare der erste auf dem HKEX gelistete Gen-Sequenzierungs-Stock, der die Tür zur groß angelegten Industrialisierung von Reagenzglas-Nachweiskits der dritten Generation öffnet.

Jedes sechste Paar in China hat Probleme mit der Fruchtbarkeit. In China gibt es mehr als 70 medizinische Einrichtungen mit Teströhren der dritten Generation, und die Gesamtzahl der Behandlungszyklen pro Jahr ist mehr als doppelt so hoch wie in den Vereinigten Staaten, was zeigt, dass China der größte Markt für assistierte reproduktive Gesundheit in der Welt ist. Laut einem Bericht von Frost & Sullivan betrug das Ausmaß des chinesischen Marktes für reproduktive Genetik für medizinische Geräte im Jahr 2015 CNY1,3 Milliarden und stieg auf CNY3,4 Milliarden im Jahr 2019, eine jährliche Wachstumsrate von 28,4% und wird voraussichtlich CNY11,2 Milliarden bis 2024 erreichen.

Laut der National Health Commission lag die durchschnittliche IVF-Erfolgsrate in China 2018 bei weniger als 50 %. Die klinische Schwierigkeit der IVF liegt in der Gesundheit eines Embryos nur durch die Morphologie bestimmt, aber nicht genau durch die Genetik bestimmt. Der von Basecare entwickelte PGT-A-Kit hat den klinischen Blindwert des Embryo-Gens-Nachweises in China gefüllt und gilt als „National Innovative Medical Device Special Approval“. Im Februar 2020 schloss das PGT-A-Kit von Basecare seine groß angelegte klinische Embryo-Studie ab und wurde von der National Medical Products Administration für die Vermarktung genehmigt, was den Eintritt von Chinas IVF-Gentestkit der dritten Generation in die „lizenzierte“ Ära markiert. Seit August 2020 wurde das PGT-A-Kit als Medizinprodukt der Klasse III in die nationale Branchennorm integriert.

Um mehr Menschen ein gesundes Kind in einer sichereren und weniger kostspieligen Weise durch Gentests-Technologie zu haben, hat Basecare eine kommerzielle Versicherung mit einer maximalen Anspruchsgrenze von CNY400.000 für jeden PGT-A-Test zur Verfügung gestellt, um die Sorgen jeder Familie mit dem Dritten zu adressierenGeneration Test Tube Technologie. Derzeit hat Basecare auf Basis seiner Kernvorteile im PGT-Bereich eine vollständige Produktlinie für den Reproduktionszyklus mit einem dreistufigen Präventionssystem aufgebaut, das die prä-, pränatalen und neonatalen Perioden abdeckt. Basecare will 50 Millionen unfruchtbaren Patienten in China helfen, Kinder zu bekommen, sicherstellen, dass Patienten, die genetische Krankheitsgene tragen, gesündere Kinder haben und Fruchtbarkeitsprobleme in China beseitigen.

Nach der Notierung wird Basecare nun seinen Hauptsitz in Suzhou errichten und die größte IVD-Industriekette sowie ein vor- und nachgelagertes Cluster der High-End-Gerätefertigung in China errichten. In den nächsten fünf Jahren wird Basecare komplette Registrierung und Zertifizierung der vollständigen Reproduktionszyklus-Industrie-Linie, helfen mehr Familien haben gesunde Kinder durch Gentechnologie Innovation, zur nationalen Eugenik beitragen, und die kontinuierliche Förderung der Entwicklung der chinesischen Industrie für assistierte Reproduktion.

