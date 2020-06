BB ASCON führt Prüfungsabschnitte im Ausbildungskurs für aktienbasierte Strategien ein

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH erweitert ihren Ausbildungskurs für aktienbasierte Strategien um mehrere Prüfungsfelder. Auf diese Weise können Ausbildungsteilnehmer ihre inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Analyseprozesse an spezifischen Fallbeispielen, Funktionsweisen und Echtzeit-Kursdaten reflektieren, überprüfen und angemessen qualifizieren. Die neuen BB ASCON Prüfungsabschnitte sind ab sofort Leistungsbestandteil des 2020er Ausbildungskurses für aktienbasierte Strategien.

Die Ausbildungsteilnehmer, die sich für eine Teilnahme an dem 2020er BB ASCON Ausbildungskurs für aktienbasierte Strategien entscheiden, lernen mithilfe neuer Prüfungsfelder ihren Wissensstand anhand von vorbereiteten Beispielen und Kursdaten zu reflektieren. Ausgearbeitete Prüfungsabschnitte verdeutlichen den Ausbildungskunden das Zusammenwirken von Analysen, Clustern und Strategien für volatile Marktphasen.

Vorteile von Prüfungsabschnitten

Die BB ASCON Ausbildungskunden entdecken, welche Vorteile ein aktiver Aktienhandel, in Bezug auf das Zusammenwirken von Analyseprozessen, Clustern und Strategien für volatile Marktphasen bieten kann. Ebenso erkennen sie neben ihrem theoretischen Verständnis, welche Analyseprozesse sie bereits fachlich fundiert verstanden und welche Beziehungen sie untereinander noch aufzuarbeiten und/oder zu vertiefen haben. Die BB ASCON Prüfungsabschnitte unterstützten den Marktteilnehmer in der Befähigung Analysen in Echtzeit aufzustellen, fördern das Fachwissen und weisen auf fehlende Ressourcen oder mangelhaftes Verständnis von Zusammenhängen an der Börse hin.

?Wenn Kunden das aktienbasierte Daytrading lernen oder Aktieninvestments absolvieren möchten, werden sie mit einer Vielzahl von wechselnden Analyseprozessen, organisatorischen, finanziellen und fachlichen Kenntnissen konfrontiert?, berichtet Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführer der BB ASCON Unternehmen. ?Diese Prozesse gilt es kalkulierbar, marktsynchron sowie reproduzierbar aufzulösen und die Interaktionen untereinander in Echtzeit zu verstehen und nachzuvollziehen. Hier setzen die neuen Prüfungsabschnitte der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH an und bereiten den Ausbildungskunden auf das eigene, individuelle und zeitliche Marktverständnis, mittels einer Prüfung und dem absolvierten Prüfungsergebnis, vor?, so Ralf Kröpke abschließend.

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Unternehmenssitz in Heidelberg, unterstützt gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 2008 Kapitalmarktkunden in mehr als 16 Ländern. BB ASCON Kunden können ihre Kapitalmarktgeschäfte mithilfe von Software, Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen auf Marktkonformität, Duplizierbarkeit und Beständigkeit ausrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

BB ASCON Markenschutz

BB ASCON® und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.