Bei Streik in den großen Kupferminen wird Kupfer teurer

​​Solche Streiks, wie der der jetzt droht, stützen den Kupferpreis. Die zuständige Gewerkschaft hat das endgültige Angebot, das die Vertragsverhandlungen enthalten hat, abgelehnt. Zwar könnte die Escondida-Mine weiterarbeiten, aber Engpässe und Verzögerungen wären die Folge. Im Jahr 2019 hatte die Mine rund 1,19 Millionen Tonnen Kupfer produziert.

Der drohende Streik und eine solide Nachfrage beim Großverbraucher China sind Preistreiber beim Konjunkturmetall Kupfer. Ende September lag der Kupferpreis rund 57 Prozent höher als beim Tief im März. Langfristig sollte die Nachfrage zudem hoch bleiben, denn in den nächsten fünf Jahren plant China fast 900 Milliarden US-Dollar in die kupferintensiven Stromnetze des Landes zu investieren.

Neuerliche Corona-Ausbrüche könnten sich zudem auf den Preis des rötlichen Metalls auswirken. Chile und Peru fördern rund 40 Prozent des weltweiten Kupfers, gerade diese Staaten hat die Pandemie stark im Griff. Behinderungen durch Corona gibt es sowohl beim Abbau des Metalls als auch beim Transport und die Mitarbeiter in den Minen wurden zahlenmäßig verringert.

Das wertvolle Kupfer hat beispielsweise Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/hannan-metals-erkundung-eines-grossen-gebietes-in-peru-nach-kupfer-und-silber/ – in Peru auf dem zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen San Martin-Projekt. Große Kupfer- und auch Silberreserven sind in den rund 90 Bergbaukonzessionen enthalten.

Auch Copper Mountain Mining ist mit seiner 75-prozentigen Beteiligung an der Copper Mountain Mine – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-copper-mountain-mining-karora-resources-und-canada-nickel/ – gut im Kupfergeschäft unterwegs. Die Copper Mountain Mine in British Columbia soll die jährliche Produktion in den nächsten Jahren noch auf 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigern.

