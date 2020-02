Beliebtester CFD-Broker 2020

Erstellt von Redaktion Allgemein

Bei der jüngsten Umfrage ?Beliebtester CFD-Broker 2020? des renommierten Deutschen Kundeninstituts (DKI) hat der Online-Broker FXFlat erneut unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Angebot Anleger und Trader begeistern kann: FXFlat erhielt mit 97,8 die höchste Gesamtpunktzahl aller bewerteten CFD-Broker, das entspricht der Note ?sehr gut? (1,2). Dass FXFlat dabei in vier von fünf Kategorien die Note ?sehr gut? erreichte und in drei Kategorien jeweils die höchste Punktzahl erzielen konnte, macht Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH, besonders stolz: ?Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in den verschiedensten Bereichen dermaßen stark abgeschnitten haben ? vor allem auch deswegen, weil die Bewertung nicht auf einer theoretischen Auswertung beruht, sondern auf der Befragung derer, die es wirklich beurteilen können: die Trader, die jeden Tag mit unserem Angebot am Markt tätig sind.?

Die Daten für die Bewertung hat das DKI im Rahmen einer Onlineumfrage unter aktiven CFD-Tradern erhoben. Dabei fragte es die Zufriedenheit der Kunden zu den Themenkomplexen Handel, Handelsplattform, Ordermöglichkeiten, Preis-/Leistungsverhältnis, Mobiles Traden und Kundenservice ab. Beim Handel erzielte FXFlat 39,3 Punkte und die Note ?sehr gut? (1,1). Jeweils Vergleichssieger mit der Note ?sehr gut? wurde der Online-Broker in den Kategorien Handelsplattform (14,9 Punkte/1,1), Order 13,0/1,0) und Kundenservice (29,3/1,2). In der Kategorie Mobiles Traden bekam FXFlat von den Tradern die Note ?gut? (2,3).

?Die Befragung des DKI ist für uns nicht nur deshalb so aufschlussreich, weil sie uns unsere erfreulich vielfältigen Stärken aufzeigt, sondern weil wir daran auch sehen, in welchem Bereich wir bis zur nächsten Auflage dieser Umfrage noch mehr Leistung zeigen können?, erklärt Rafael Neustadt.

Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH ist ein deutscher Online Broker. Gegründet wurde die Gesellschaft 1997 in Düsseldorf und hat ihren Sitz heute in Ratingen. Als unabhängiger Finanzdienstleister verfügt die Gesellschaft seit 1998 über die erforderlichen Gehemigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).