Berliner Technoclub Berghain zählt mit NGZ Banknotenzähler

Geldzählen mit der Hand nach Geschäftsschluss ist mühselig. Beim angesagten Technoclub ? Mythos Berghain ? der Berghain OstGut GmbH hat man täglich zudem mit großen Bargeldmengen schlechter Qualität zu tun. Nach einem langen Arbeitstag verzählten sich die zuständigen Mitarbeiter schon mal, und Fehler schlichen sich ein. Im Club investierte das Personal in das Zählen enorm viel Zeit ? leider eine kostenintensive Routine auch im Handel und anderen Dienstleistungsbereichen. Eine bessere, zeitgemäße Lösung musste her, denn das im Umlauf befindliche Falschgeld war eine weitere Herausforderung, nur mit sehr langer Erfahrung von Angestellten wurden falsche Scheine erkannt.

Das Berghain als weltweit beliebter Technoclub im Berliner Ortsteil Friedrichshain ging auf die Suche nach einer modernen automatisierten Lösung. Norbert Thormann, einer der beiden Geschäftsführer, recherchierte im Internet und stieß dabei auf die NGZ Geldzählmaschinengesellschaft mbH & Co. KG (NGZ) aus Dahlewitz. Die auf der Website präsentierten Banknotenzähler weckten seine Aufmerksamkeit und der erste Kontakt wurde schnell hergestellt.

Auf Basis der detaillierten Anforderungsanalyse von NGZ erfolgte das Angebot eines passenden Systems. Seit März 2017 ist der Banknotenzähler Newton V in Berlin in Betrieb, mit einer unkomplizierten Einweisung durch einen NGZ-Mitarbeiter vor Ort. Eine spezielle Anpassung für die Berghain OstGut GmbH wurde in Form eines individuell konfigurierten Bedienfeldes (Touchscreen) umgesetzt. Der Banknotenzähler Newton V bietet dem Unternehmen somit eine Komplettlösung mit zahlreichen Extras. Einer ersichtlich schnelleren Abrechnung durch reibungslose Zählung von Noten auch schlechter Qualität stand nichts mehr im Weg!

Die NGZ-Geräte zählen, sortieren und prüfen Bargeld nicht nur zuverlässig und rund um die Uhr, sondern überzeugen ebenso durch platzsparende Designs, höchste Zuverlässigkeit und vielseitige Ausstattungsmerkmale.

Speziell der bei der Berghain OstGut GmbH aufgestellte NGZ Newton V macht die Banknotenbearbeitung komfortabel und preiswert, da alle modernen Sicherheitsprüfungen wie Infrarot, Magnetismus, CIS-Bild-erkennung, UV integriert sind. Doppelscheine werden durch eine neuartige Ultraschall-Sensorik erkannt. Eine schnelle Abwicklung von Kundeneinzahlungen und damit unterbrechungsfreie Zählung garantiert das Rejectfach. Die Bedienerführung mit Symboltastatur und Fehlermeldungen sorgt für komfortables Arbeiten mit einem Farbdisplay. Ein weiterer Vorteil ist die eingebaute Staubabsaugung mit der die Atemluft geschont und Störungen verringert werden.Der Zugang zum gesamten Notenweg lässt sich leicht mit einem Handgriff zum Öffnen der Frontklappe für Pflege und Wartung erledigen.

Technische Daten Newton V

Notenkapazität: max. 600 Noten im Zuführbereich, max. 200 Noten im Ausgabefach, max. 100 Noten im Rejectfach

Geschwindigkeit: einstellbar, bis 1.000 Noten/Min.

Schnittstelle: USB, LAN, seriell

Netzspannung: 100?240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Stand-by 7 W, Betrieb ca. 50 W bei 1.000 Noten/Min.

Abmessungen (B x H x T): 314 x 288 x 310 mm

Gewicht: ca. 10 kg

Gelistet für die Echtheitsprüfung nach EZB-Framework (Kisan Newton V)

Eine Geldzählmaschine ist also eine ganzheitliche Lösung, die Betriebskosten senkt und die Mitarbeiter entlastet. Wann starten Sie mit der kosten- und zeitsparenden Geldbearbeitung?

NGZ Geldzählmaschinengesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz im brandenburgischen Dahlewitz bietet bereits seit 120 Jahren individuelle Lösungen zur Bargeldbearbeitung. Dabei gehören Banknotenzähler und -sortierer ebenso zum Sortiment wie Anlagen zur Münzbearbeitung und Bargeldverpackung. Seit 2018 runden Tresore und Schließfächer das Sortiment ab. Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie stehen bei den 45 Mitarbeitern im Fokus.

Das Unternehmen bietet Produkte für die unterschiedlichsten Anforderungen und Volumina: vom Zählen, Prüfen, Recycling, Sortieren, Rollen und Verpacken bis zum Transportieren. Die Hightech-Produkte finden bei Banken, Werttransporteuren und dem Handel ebenso Anwendung wie bei mittelständischen Kunden im Gaming und Vending Sektor.

Neben einer Vielzahl an Sparkassen und Genossenschaftsbanken zählt NGZ auch die Bundesbank, METRO, EDEKA, Prosegur und ZIEMANN zum Kreis der zufriedenen Kunden. NGZ ist Mitglied in der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), EHI Retail Institute e. V., der European Vending & Coffee Service Association und der ESTA.