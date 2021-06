Beste Zukunftsaussichten für Gold und Kupfer

Erstellt von Redaktion

Gold ist ein langfristiges Investment. Kupfer wird im Wirtschaftsaufschwung gebraucht. Zusammen sind sie ein starkes Team.

Je niedriger die Realzinsen sind, desto attraktiver werden Goldinvestments. Denn Gold bringt keine Zinsen. Goldaktien dagegen können Dividenden abwerfen. Dass Gold einen langfristigen Vermögenserhalt sichert, macht es zur geeigneten Anlageform bei niedrigen Realzinsen. Wenn dann noch Zentralbanken massiv Gold kaufen, treibt dies den Goldpreis nach oben. Bei Konflikten, geopolitischen Verwerfungen, Inflationsangst und unvorhersehbaren Einwirkungen, so wie der Pandemie, legen Anleger im sicheren Hafen Gold an. Dies wiederum stärkt den Preis des Edelmetalls.

Bringt man diese allgemeingültigen Aussagen zu Gold mit der aktuellen Lage in Zusammenhang, dann verwundern die Aussagen vieler Analysten, die mit steigenden Goldpreisen rechnen, nicht. Ein anderer Rohstoff, der aktuell sicher bei vielen auf der Beobachtungsliste ganz oben steht, ist das Konjunkturmetall Kupfer. Nicht nur China und die USA brauchen große Mengen Kupfer, etwa für Infrastrukturprojekte und Bauvorhaben. Auch Europa steigert seinen Kupferverbrauch, denn der Bereich erneuerbare Energien wächst. Im vergangenen Jahr hat Europa weltweit die meisten Elektrofahrzeuge verkauft und diese brauchen deutlich mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge. Dieser Trend, so die Experten, wird auch im laufenden Jahr bestehen.

Unternehmen, die in ihren Projekten sowohl Gold als auch Kupfer haben, sollten also zu den Gewinnern gehören. Daher schnell ein Blick auf Torq Resources und Aztec Minerals.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=XT9ZJxkYYH8 – hat das Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile sowie eine Option auf eine Beteiligung am Kupferprojekt Andrea in Chile im Portfolio. Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=RDR9KzHsXrc&t=4s – besitzt das aussichtsreiche Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko und das Tombstone Silber-Blei-Zink-Kupfer-Projekt in Arizona.

