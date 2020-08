Biofrontera AG: Ergebnis des Bezugs der 1,00 % qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021

Die Biofrontera AG (Aktien der Biofrontera AG ISIN: DE0006046113) hat am 27. Juli 2020 die Ausgabe der 1,00 % qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021 mit Bezugsrecht der Aktionäre angekündigt. Es wurden 2.638.150 qualifiziert nachrangige auf den Inhaber lautende Pflichtwandel-Teilschuldverschreibungen (“Teilschuldverschreibungen”) im Nennbetrag von je EUR 3,00 (ISIN: DE000A3E4548 / WKN: A3E454) zum Bezugs- bzw. Platzierungspreis von 100 % ihres Nennwerts, entsprechend je EUR 3,00 in bar, zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist endet am 13. August 2020.

Gemäß heutiger Auswertung können – ohne Berücksichtigung der Nachfrage im Rahmen der noch laufenden Privatplatzierung – sämtliche Teilschuldverschreibungen platziert werden.