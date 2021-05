Biofrontera gibt vorläufige Umsatzzahlen für April 2021 bekannt

Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute den vorläufigen, ungeprüften Umsatz für den Monat April 2021 veröffentlicht.

Die vorläufigen, ungeprüften reinen Produktumsätze der Biofrontera-Gruppe im Monat April 2021 betrugen rund 2.491 TEUR, verglichen mit 492 TEUR im April 2020 (+406%). Der Gesamtumsatz für den Monat April 2020 betrug 6.602 TEUR, wobei dem Unternehmen im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Maruho Co., Ltd. ein einmaliges Downpayment in Höhe von 6.000 TEUR zugeflossen ist.

In den USA erzielte das Unternehmen Umsätze aus Produktverkäufen in Höhe von ca. 1.821 TEUR, verglichen mit 333 TEUR im Vorjahreszeitraum (+447%). In Deutschland lag der Umsatz aus Produktverkäufen bei ca. 441 TEUR, verglichen mit 143 TEUR im April 2020 (+208%). In den restlichen europäischen Ländern erzielte das Unternehmen rund 229 TEUR, verglichen mit 17 TEUR im April 2020 (+1.247%).

Zur besseren Vergleichbarkeit zog das Unternehmen auch die monatliche Umsatzentwicklung vor der Pandemie im Jahr 2019 hinzu. So wurde im Vergleich zu 2019 in allen Märkten in Summe ein Plus von 8% bei den Produktumsätzen erzielt. Dabei stieg der Umsatz im April 2021 in den USA um 3%, in Deutschland um 25% und in den restlichen europäischen Märkten um 20% im Vergleich zu April 2019.

Die bereits Mitte März 2021 wahrgenommene Umsatzerholung im Vergleich zum Vorjahr, v.a. in unserem wichtigsten Absatzmarkt USA, setzte sich somit auch im April 2021 fort. Dies weist auf eine deutliche Erholung der Pandemiesituation in den USA sowie auch in Deutschland hin – vermutlich auch aufgrund der hohen Impfraten.

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit über 150 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen in den USA das verschreibungspflichtige Medikament Xepi® zur Behandlung von Impetigo. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut.

Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com