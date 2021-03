Birte Ayhan-Lange ist neue Pressesprecherin der HanseMerkur

Mit dem heutigen Tag übernimmt Birte Ayhan-Lange die Leitung der Unternehmenskommunikation bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe. Sie folgt auf Heinz-Gerhard Wilkens, der sich nach Übergabe der Abteilung im Mai aus Altersgründen in den Ruhestand verabschiedet.

Birte Ayhan-Lange (43) kommt von der Hermes Germany GmbH (Otto Group), wo sie seit 2010 in verschiedenen Positionen tätig war, zum Hamburger Traditionsversicherer. Die gebürtige Bremerin hat zuletzt als Leiterin eines neunköpfigen Teams bei Hermes Germany die externe und interne Kommunikation sowie den Bereich Public Affairs verantwortet. In ihren vorherigen Rollen beim Paketdienstleister baute sie die Produkt-PR auf, verantwortete die strategische Kommunikation und spezialisierte sich auf Change Communications. Vor ihrem Start beim internationalen Handels- und Logistikdienstleister war Birte Ayhan-Lange in verschiedenen Agenturen tätig, wo sie Kunden aus der Finanz-, Immobilien-, Personal- und Logistikbranche beraten hat. ?Mit Birte Ayhan-Lange haben wir eine versierte und dynamische Führungspersönlichkeit für diese wichtige Aufgabe gewonnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Glück und Erfolg in ihrer neuen Position?, so Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur.

Heinz-Gerhard Wilkens (65) kam 1996 zur HanseMerkur, wo er die Abteilung Unternehmenskommunikation aufbaute und unter drei Vorstandsvorsitzenden tätig war. Er entwickelte diverse Formate wie das Unternehmensmagazin Report, den Kundenbrief Aktuell, einen CSR-Blog, wo werktäglich u.a. zum breiten gesellschaftlichen Engagement der Versicherungsgruppe berichtet wird, sowie eine regelmäßige Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wilkens war über 25 Jahre maßgeblich an der Entwicklung des HanseMerkur Preises für Kinderschutz hin zu einer der bundesweit renommiertesten Auszeichnungen für das Ehrenamt beteiligt. Dieser älteste Sozialpreis Deutschlands feiert 2021 sein 40-jähriges Jubiläum. Ab Mai wird sich Wilkens verstärkt dem Schreiben, seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Obdachlosenhilfe und der Gärtnerei widmen.

Fotos von Birte Ayhan-Lange und Heinz-Gerhard Wilkens stehen unter www.hansemerkur.de/presse zum Download bereit.

Die HanseMerkur ist mit einem Jahresumsatz von 2.288,4 Millionen Euro (2019) die einzige selbständige und konzernunabhängige Versicherungsgruppe am Finanzplatz Hamburg. Die Wurzeln des 145 Jahre alten Personenversicherers liegen in der Krankenversicherung, die bis heute die Hauptsparte des Unternehmens ist. Die HanseMerkur ist zudem Spezialist für den privaten Ergänzungsschutz gesetzlich Krankenversicherter und mit rund 1,3 Millionen Zusatzversicherten in diesem Segment einer der größten deutschen Anbieter. In der Privaten Krankenversicherung rangiert sie auf Platz 11 von 41 Anbietern. Darüber hinaus ist die HanseMerkur einer der großen deutschen Reiseversicherer. Weitere Informationen unter www.hansemerkur.de.