Blaustein erweitert Entwicklungsvortrieb und erhält Proben mit 26,5 g/t Au entlang einer 29,3 Meter langen Vene

Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) (“Bluestone” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-drilling-new-veins-project-financing-coming-soon/ ) freut sich, ein Update zu den Untertageerschließungsaktivitäten sowie zu den Explorations- und Infill-Bohrungen auf seinem Goldprojekt Cerro Blanco zu geben. Das Bohrprogramm 2020 von Bluestone wird sich in erster Linie auf Infill-Bohrungen in der Südzone konzentrieren und auf dem Infill-Bohrprogramm aufbauen, das vor kurzem in der Nordzone der Lagerstätte abgeschlossen wurde.

Untertägige Erschließungsdrift und Probenahme

Das Unternehmen freut sich, über weitere unterirdische Erschließungsarbeiten zu berichten, die im Rahmen einer Initiative zur Betriebsbereitschaft und zur Risikominderung von Projekten im Vorfeld der Erschließung durchgeführt wurden. Zwei Erschließungsstollen auf zwei einzelnen Adern, eine in der Nordzone (VN_10) und die andere in der Südzone (VS_10), wurden durch Minensprengung mit der Minenausrüstung und dem Personal von Bluestone erweitert. Die Kanalbeprobung der Venen wurde an der Stollenfront nach jeder aufeinanderfolgenden Sprengung im Zuge des Voranschreitens der Stollenbewegung durchgeführt. Diese neuen Ergebnisse wurden mit den zuvor bekannt gegebenen Ergebnissen kombiniert (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2019).

Der Stollen N636 entlang der Ader VN_10 in der Nordzone wurde um 7,5 Meter erweitert und erreichte auf seiner Gesamtlänge von 22,4 Metern (26 Proben) durchschnittlich 18,8 g/t Au und 44 g/t Ag.

Der Stollen S314 entlang der Ader VS-10 in der Südzone wurde um 7,7 Meter erweitert und erreichte auf seiner Gesamtlänge von 29,3 Metern (42 Proben) durchschnittlich 26,5 g/t Au und 122 g/t Ag.

Die Pläne und Abschnitte der nördlichen Zone Drift N636 mit Analysentabellen können durch Klicken auf HIER aufgerufen werden.

Die Pläne und Abschnitte des South Zone Drift S314 mit den Untersuchungstabellen können durch Klicken auf HIER aufgerufen werden.

Die Probennahmen zeigen weiterhin konstant hohe Gehalte und Breiten mit guter Kontinuität, insbesondere bei der Ader VS-10, die in der letzten Stollenfläche einen Anstieg des Gehalts auf durchschnittlich 37,9 g/t Au und 144,8 g/t Ag über 1,0 Meter (6 Proben) zeigte.

Der Abgleich der Grade der Ressourcen-Blockmodelle mit den verfügbaren Abraumhaldengraden (Erz und Abfall) für jeden Stollen zeigte positive Ergebnisse und zeigte höhere durchschnittliche Abbauraten als die Grade der Blockmodelle, und zwar um 19 % bzw. 37 % für die Stollen N636 und S314.

Probenahme-Methodik

Für jede Fläche wurden mit einer tragbaren Kernsäge in Abständen von etwa 1,0 Metern Kanalproben senkrecht über die Ader und, wo möglich, entlang der Decke des Stollens entnommen. Die Abstände zwischen den beprobten Vorsprüngen betragen etwa 3-4 Meter (je nach dem Vordringen der einzelnen Sprengungen), und die einzelnen Adernbreiten variieren zwischen 0,7 bis 1,2 Metern (VN_10) und 0,5 bis 0,8 Metern (VS_10). In jedem Fall wurden Proben mit einer Mindestbreite von 1,0 Metern entnommen, um die hängende Wand- und Fußwandverdünnung um die Venen herum zu berücksichtigen. Die Adern bestehen aus weißem chalzedonischem Quarz und kleineren Adularien mit dunkelgrauer Bänderung aufgrund des Einschlusses von Silbersulfiden und Gold.

Das Ziel dieser laufenden Arbeit ist die Verbesserung der Kenntnisse über Erzkörper durch die Bereitstellung wertvoller Informationen über die Kontinuität des Erzgehaltes, die Ausrichtung der Adern und die Anwendbarkeit der Abbaumethoden.

Infill-Ressourcen-Bohrung

Bluestone meldete vor kurzem eine aktualisierte Ressourcenschätzung (siehe Pressemitteilung vom 6. November 2019), die das Ergebnis eines erfolgreichen Infill-Bohrprogramms war, das sich in erster Linie auf die Nordzone konzentrierte. Die aktualisierte Ressourcenschätzung für 2019 legte gemessene und angezeigte Ressourcen von 1,43 Mio. Unzen bei 10,3 g/t Au fest, was einer Steigerung von 18% gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht.

Die aktualisierte Schätzung war das Ergebnis von zusätzlichen 8.567 Metern an Bohrungen in 66 Löchern. Die Ressourcenschätzung spiegelt ein besseres Verständnis des geologischen Modells wider, das durch mehr als 3 Kilometer unterirdische Infrastruktur und 526 unterirdische Kanalproben unterstützt wird.

Das Bohrprogramm 2020 von Bluestone wird sich in erster Linie auf Infill-Bohrungen in der Südzone konzentrieren und auf dem Infill-Bohrprogramm aufbauen, das vor kurzem in der Nordzone der Lagerstätte abgeschlossen wurde. Insgesamt sind 9.000 Meter sowohl von der Oberfläche als auch von Untertage aus geplant. Der Schwerpunkt des Programms wird auf der Definition von Erweiterungen zu Schlüsseladern außerhalb der aktuellen Ressourcenschätzung und der Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen liegen.

Die Bohrungen werden von der Oberfläche und innerhalb der Untertageanlagen mit zwei Bohrgeräten durchgeführt. Zwei weitere Anlagen kommen hinzu und werden voraussichtlich im März einsatzbereit sein.

David Cass, Vice President Exploration, kommentierte: “Unser Bohrprogramm auf Cerro Blanco für 2020 ist voll angelaufen, und wir freuen uns darauf, mit der Aufnahme weiterer Bohrgeräte bis März zusätzlichen Schwung und Nachrichtenfluss zu erhalten. Unser Wissen über die hochgradigen Adernschwärme bei Cerro Blanco wird mit jedem Bohrloch weiter verbessert, und wir sind weiterhin beeindruckt von ihrer Kontinuität und Vorhersehbarkeit bei unseren gezielten Bohrungen, die durch Probenahmen von Bohrungen im Zuge der fortgeschrittenen Untertageerschließung bestätigt werden.

Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolle

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Untersuchungsergebnisse wurden von Inspectorate Laboratories (“Inspectorate”), einer Abteilung von Bureau Veritas, durchgeführt, die nach ISO 17025 akkreditierte Labors sind. Die Protokollierung und Probenahme wird vor Ort am Cerro Blanco von Mitarbeitern des Unternehmens nach einem von Bluestone entwickelten QA/QC-Protokoll durchgeführt. Die Proben werden in sicherheitsverschlossenen Beuteln zur Probenvorbereitung in das Inspektorat nach Guatemala-Stadt, Guatemala, transportiert. Die Zellstoffproben werden an Inspectorate Laboratories in Vancouver, BC, Kanada oder Reno, NV, USA, verschickt und mit branchenüblichen Analyseverfahren für Gold und Silber untersucht. Gold und Silber wurden mit einer 30-Gramm-Ladung mit Atomabsorption und/oder gravimetrischem Abschluss auf Werte von über 5 g/t Au und 100 g/t Ag analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzienrohlingen, Referenzmaterial und Wiederholungsproben überwacht. Die Qualitätskontrolle wird außerdem durch das QA/QC-Programm von Bluestone gewährleistet, das das Einfügen von blinden zertifizierten Referenzmaterialien (Standards) und Feldduplikaten in den Probenstrom beinhaltet, um die analytische Präzision und Genauigkeit jeder Probencharge unabhängig zu bewerten, wenn sie vom Labor empfangen wird. Eine Auswahl von Proben wird an ALS Chemex Laboratories in Vancouver zur Kontrollanalyse und zusätzlichen Qualitätskontrolle geschickt.

Qualifizierte Person

David Cass, P.Geo., Vice President Exploration, ist die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die Richtigkeit der oben genannten technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und verifiziert und stimmt daher dieser schriftlichen Offenlegung der technischen Informationen zu.

Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Förderung seines zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Goldprojekts Cerro Blanco in Guatemala konzentriert. Eine Durchführbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche Jahresproduktion wird in den ersten drei Produktionsjahren voraussichtlich 146.000 Unzen pro Jahr betragen, wobei die Gesamtkosten AISC der Produktion bei 579 $/Unze liegen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Das Unternehmen wird unter dem Symbol “BSR” an der TSX Venture Exchange und “BBSRF” am OTCQB gehandelt.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält “vorausblickende Informationen” im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und “vorausblickende Aussagen” im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend “vorausblickende Aussagen”). Alle Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. (“Bluestone” oder das “Unternehmen”) glaubt, erwartet oder antizipiert, dass es in der Zukunft vorkommen wird oder kann, einschließlich, ohne Einschränkung: auf den Markt für Bluestone–s Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsbelege, Einheiten, Warrants und Aktienkaufverträge; die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die Erhöhung der Menge der gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; der vorgeschlagene Zeitrahmen und die Vorteile weiterer Bohrungen; der vorgeschlagene Zeitrahmen und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; Bluestone–s Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Bluestone; Kapitalausgaben, allgemeine und Verwaltungsausgaben des Unternehmens sowie Explorations- und Erschließungsausgaben; der erwartete Bedarf an Betriebskapital; die zukünftigen Finanzschätzungen der Wirtschaftlichkeit des Cerro-Blanco-Projekts, einschließlich der Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Minenanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine sowie der nachhaltigen Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des Nettogegenwartswerts und der wirtschaftlichen Erträge; die vorgeschlagenen Produktionszeitpläne und -raten; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen sowie zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Bluestone derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren, und verwenden häufig Wörter wie “erwartet”, “plant”, “antizipiert”, “schätzt”, “beabsichtigt”, “könnte” oder Variationen davon oder die Verneinung eines dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen umfassen diese Annahmen unter anderem: die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten durchzuführen; der Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; es gibt keine wesentlichen Abweichungen im aktuellen Steuer- und Regulierungsumfeld; die Wechselkurse zwischen dem kanadischen Dollar, dem guatemaltekischen Quetzal und dem US-Dollar bleiben auf dem aktuellen Niveau; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen auf dem Cerro-Blanco-Projekt mit geschätzten Gehalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; Verkaufspreise und Wechselkurse für Metalle angenommen; angemessene Diskontierungssätze, die in wirtschaftlichen Analysen auf die Cashflows angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die für den vorgeschlagenen Bergbaubetrieb gelten; die Verfügbarkeit einer akzeptablen Finanzierung; erwartete Verluste und Verwässerung im Bergbau; Erfolg bei der Realisierung des vorgeschlagenen Betriebs; erwartete Zeitpläne für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den behördlichen Genehmigungsprozess.

Vorausblickende Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den vorausblickenden Aussagen diskutierten abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Risiken in Bezug auf Abweichungen des Mineralgehalts innerhalb des als Mineralressourcen identifizierten Minerals von dem vorhergesagten; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die erwarteten Produktionsraten, den Zeitplan und den Umfang der Produktion und die Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Verbindung mit technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten des Bergbaus; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen und der Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der abnehmenden Mengen oder Qualitäten der Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer Ungewissheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Schwankungen bei den Gewinnungs- und Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen; sowie die unter “Risikofaktoren” im Jahresbericht des Unternehmens besprochenen Faktoren.

Jede zukunftsgerichtete Aussage spricht nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, und außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze erforderlich ist, lehnt Bluestone jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.