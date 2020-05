Bonpago weiterhin auf Wachstumskurs – Eröffnung eines weiteren Büros in Berlin

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Zwei Jahrzehnte ist Bonpago als eine der führenden Beratungen für Financial Supply Chain Management erfolgreich am Markt und wächst kontinuierlich weiter. Im Jubiläumsjahr 2020 eröffnete die Unternehmensberatung am 15. Mai ihr neues Büro in den Hackeschen Höfen in Berlin.

Somit ist das Beratungshaus auch in der Bundeshauptstadt dauerhaft präsent und damit noch dichter an seinen Kunden, zu denen unter anderen Ministerien und Forschungseinrichtungen in Berlin sowie Städte und Kommunen in Brandenburg zählen. Zu den aktuellen fachlichen Schwerpunkten der Beratung gehört die Optimierung und Digitalisierung von Finanz- und Rechnungsprozessen, vor allem im Kontext der elektronischen Rechnung, und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Zusätzlich wird im Rahmen des Berliner Standortes die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien als Kernkompetenz intensiviert. Die Bonpago setzt auch in ihrem Jubiläumsjahr ihren Wachstumspfad fort und freut sich auf viele neue Kolleginnen und Kollegen in Berlin und Frankfurt.

Dr. Donovan Pfaff, Geschäftsführer der Bonpago GmbH: „Gerade in der aktuellen Situation sollte spätestens jetzt jeder Verwaltung und jedem Unternehmen bewusst sein, dass für deren langfristigen Erfolg kein Weg an einer nachhaltigen Digitalisierung vorbeiführt. Mit unserem Standort in Berlin möchten wir die digitale Transformation gemeinsam mit unseren Kunden aktiv gestalten und bei ihren Digitalisierungsvorhaben flexibel und beratend zur Seite stehen.“

Nähere Informationen zu den fachlichen Schwerpunkten und weiteren Leistungen von Bonpago gibt es unter www.bonpago.de oder auf www.xrechnung.de.