Caledonia Mining Corporation Plc: Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs über relevante Änderungen

Caledonia Mining Corporation Plc (?Caledonia? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 14. Oktober 2020 von BlackRock, Inc., einem ?bedeutenden Aktionär? des Unternehmens, gemäß den AIM-Regeln für Unternehmen eine Mitteilung erhalten hat, dass BlackRock, Inc. ihre Beteiligung an dem Unternehmen geringfügig reduziert hat und am 13. Oktober 2020 ein bestimmter Schwellenwert für die Meldung ihrer Beteiligungen am Unternehmen überschritten wurde. Eine Kopie der Benachrichtigung finden Sie im Anhang.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!