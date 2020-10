Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE: CMCL; AIM: CMCL) – Anteiländerung eines bedeutenden Aktionärs von Caledonia Mining

Caledonia Mining Corporation Plc (“Caledonia” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass es am 13. Oktober 2020 eine Benachrichtigung erhalten hat, dass der Anteil von Sales Promotion Services S.A. einem bedeutenden Aktionär im Sinne der AIM-Regeln, an den Aktien des Unternehmens auf 663.773 Aktien gesunken ist, was 5,48% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Es wurden dem Unternehmen keine weiteren Einzelheiten zu diesem Rückgang mitgeteilt.

Der Inhaber teilte Caledonia am 26. Juni 2019 mit, dass er eine Beteiligung an 848.773 Aktien besitzt, die zu diesem Zeitpunkt 7,89% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens ausmachten.

Caledonia gab am 13. November 2017 bekannt, dass es darüber informiert wurde, dass der wirtschaftliche Eigentümer von Sales Promotion Services S.A. Heinrich Auwärter ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841793

WH Irland

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 20 7220 1751

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG www.resource-capital.ch

Jochen Staiger info@resource-capital.ch