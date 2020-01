Caledonia Mining erhöht Gewinnprognose für 2019 (NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL)

Erstellt von Redaktion Allgemein

Caledonia Mining Corporation Plc (“Caledonia” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/caledonia-mining-update-on-zimbabwe-development-of-new-shaft/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Gewinne für 2019 aufgrund der kombinierten Auswirkungen wesentlich höher sein werden als die Markterwartungen:

die anhaltende Stärke des Goldpreises;

höher als die erwartete Produktion für 2019; und

niedriger als erwartete Betriebskosten

Als Ergebnis dieser Faktoren wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie (vor realisierten und nicht realisierten Netto-Währungsgewinnen) für 2019 im Bereich von 1,55 bis 1,75 USD pro Aktie liegen wird, verglichen mit der Unternehmensplanung Anfang 2019 von 0,86 bis 1,17 USD pro Aktie.

Der Gewinn pro Aktie auf IFRS-Basis, der die realisierten und nicht realisierten Netto-Devisengewinne einschließt, wird voraussichtlich etwa 3,80 bis 4,00 US-Dollar pro Aktie betragen.

Caledonia erwartet die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2019 am oder um den 20. März 2020.

Steve Curtis, Caledonias Chief Executive Officer, kommentierte diese Ankündigung wie folgend:

“Ich freue mich über die hervorragende Leistung der Blanket-Mine, insbesondere in der letzten Phase des Jahres 2019, die zusammen mit der Stärke des Goldpreises dazu geführt hat, dass wir die Erwartungen für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr deutlich übertroffen haben. Dies ist auf die harte Arbeit und das Engagement unseres außergewöhnlichen Teams, das in der Blanket Mine arbeitet, zurückzuführen, nicht zuletzt in Bezug auf die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen des Jahres, wie z.B. die variable Stromversorgung und die Schwankungen in der Qualität. Mit diesen Herausforderungen, einem ausgezeichneten Start ins Jahr 2020 und der termingerechten Fortsetzung der Entwicklung des Zentralschachts sowie einer Rekord-Quartalsproduktion im vierten Quartal freuen wir uns auf ein aufregendes Jahr, das vor uns liegt. ?

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen gelten nach Ansicht des Unternehmens als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind “zukunftsgerichtete Informationen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Caledonias beinhalten. Vorausschauende Informationen können oft durch vorausschauende Wörter wie “antizipieren”, “erwägen”, “glauben”, “erwarten”, “Ziel”, “planen”, “zielen”, “beabsichtigen”, “schätzen”, “könnten”, “sollten”, “können” und “werden” oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeuten, identifiziert werden. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/geplanten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Exploration, Bohrungen und Erschließung. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren teilweise auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als unrichtig erweisen können, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versagen bei der Erlangung der erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder anderen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren gehören u.a., aber nicht ausschließlich: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Tätigkeit der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Lage von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherung oder Unfähigkeit, eine Versicherung zur Deckung dieser Risiken und Gefahren zu erhalten, Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten in Verbindung mit dem Bergbauinput und den Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie der abnehmenden Mengen oder Qualitäten der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken von erhöhten Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder Regulierungsrisiken, Enteignung, Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Produktionsratenerhöhung und Währungsschwankungen. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Vorhersagen und verschiedenen zukünftigen Ereignisse möglicherweise nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf der Stammaktien Caledonias in den Vereinigten Staaten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Stammaktien Caledonias in einer Provinz, einem Staat oder einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Staates oder dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre.