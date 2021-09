Caledonia Mining Gesellschaft Plc reicht Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs ein

Erstellt von Redaktion Allgemein

Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Ankündigung vom 3. September 2021, dass Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF nun ein „bedeutender Anteilseigner“ des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen ist, am 3. September 2021 eine Benachrichtigung von Van Eck Associates Corporation („Van Eck“) erhalten hat, die Einzelheiten zu den von Van Eck über zwei seiner Fonds gehaltenen Beteiligungen am Unternehmen enthält. Eine Kopie der Mitteilung finden Sie unten. (sieh bitte Anhang)

Caledonia Mining Gesellschaft Plc

Mark Learmonth

Camilla Horsfall

Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 7817 841793

WH Irland

Adrian Hadden

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Paul Durham

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.