Caledonia Mining mit positive Ressourcen- und Reserven-Update für Blanket-Mine

Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) freut sich, ein Upgrade der Mineralressourcen- und Mineralreservenbasis seiner 64-prozentigen Tochtergesellschaft, der Blanket-Mine in Simbabwe („Blanket“), bekannt zu geben.[1] Die gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven stiegen um ein Prozent auf 528.000 Unzen (ein Anstieg von 17 Prozent einschließlich der Abreicherung von 84.925 Unzen seit dem letzten Update) und eine Steigerung der gesamten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen („M&I“) um 12 Prozent auf 902.000 Unzen (ein Anstieg von 23 Prozent einschließlich der Abreicherung).

Der Bericht bestätigt in vollem Umfang das mittelfristige Produktionsprofil des Unternehmens, das ab 2022 80.000 Unzen pro Jahr vorsieht.

Minxcon (Pty) Ltd. wurde vom Unternehmen beauftragt, eine aktualisierte Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzung zu erstellen, die auf den vorhandenen Daten basiert, aber die Fertigstellung von Central Shaft und den historischen Bergbau berücksichtigt und die Gelegenheit nutzt, die Daten weiter zu digitalisieren und die neuesten Analysetools einzusetzen. Der Bericht wurde auf der Grundlage von Daten in Auftrag gegeben, die zum 1. Januar 2020 vorlagen, obwohl sich die Fertigstellung durch die Auswirkungen der Covid-Pandemie verzögerte.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Aktualisierung der Mineralressourcen und Mineralreserven:

„Die heutige Bekanntgabe markiert einen weiteren Meilenstein in der langen Erfolgsgeschichte der Vergrößerung der Mineralressourcen und der erfolgreichen Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in M&I, um die Lebensdauer der Mine bei Blanket seit ihrer Gründung im Jahr 1906 weiter zu verlängern. Eine Steigerung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven um ein Prozent und eine Steigerung der M&I um 12 Prozent nach dem Abbau von 84.925 Unzen ist eine Fortsetzung der Sicherung der langfristigen Zukunft von Blanket.

„Die Verringerung der abgeleiteten Mineralressourcen ist zum einen auf die erfolgreiche Umwandlung in M&I zurückzuführen, die bei etwa 18 Prozent liegt, und zum anderen auf die fehlende Exploration auf tieferen Ebenen in den letzten 12 Monaten, in Erwartung der Erschließung neuer Bohrplattformen auf den unteren Ebenen über den kürzlich in Betrieb genommenen Zentralschacht.Die neuesten verfügbaren geologischen Informationen in Kombination mit einem niedrigeren Cut-Off-Gehalt der Mineralressourcen von 2,1 Gramm pro Tonne („g/t“) auf 1,5 g/t aufgrund des höheren Goldpreises fügten niedriggradigere Mineralressourcen hinzu, was zu einer Verringerung des Gehalts der abgeleiteten Mineralressourcen führte. Diese Zahlen wurden von unabhängiger Seite ermittelt und sind im neuesten technischen Bericht enthalten, der heute auf SEDAR veröffentlicht wird. Der niedrigere Gehalt der abgeleiteten Mineralressourcen stimmt im Großen und Ganzen mit dem von Blanket vor kurzem erreichten Gehalt überein, was zeigt, dass Blanket bequem bei diesem Gehalt abbauen kann.

„Jetzt, wo der Zentralschacht fertiggestellt ist, haben wir die Möglichkeit, weitere Explorationen in der Tiefe durchzuführen, und wir erwarten, dass wir die erschöpften Mineralressourcen ersetzen können, während wir weiter in die Tiefe gehen und die Lebensdauer der Mine verlängern, während wir das Ziel von 80.000 Unzen ab 2022 erreichen.“

Der Gehalt der Mineralreserve von 3,38 g/t blieb gegenüber Juli 2018 unverändert, wobei der Cutoff-Gehalt der Mineralreserve mit 2,1 g/t ebenfalls unverändert blieb.

Die gesamten M&I belaufen sich nun auf 8,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,29 g/t, was einer Gehaltsverringerung von 12 % entspricht, obwohl der aktualisierte Gehalt der Mineralressourcen weiterhin mit dem aktuellen Gehalt der Blanket-Mine übereinstimmt.

Die abgeleiteten Mineralressourcen bei Blanket sind um 10 Prozent von 963.000 Unzen (Stand: Juli 2018) auf 866.000 Unzen (Stand: 1. Januar 2020) gesunken. Wie bereits erwähnt, ist der Rückgang darauf zurückzuführen, dass etwa 18 % der abgeleiteten Mineralressourcen in die M&I-Kategorie umgewandelt wurden und dass in den letzten 12 Monaten keine Tiefenbohrexploration in Erwartung der Erschließung neuer Bohrplattformen auf den unteren Ebenen über den kürzlich in Betrieb genommenen Zentralschacht durchgeführt wurde. Abgeleitete Mineralressourcen mit niedrigerem Gehalt wurden hinzugefügt, da der Cutoff-Gehalt der Mineralressourcen aufgrund des höheren Goldpreises von 2,1 g/t auf 1,5 g/t gesenkt wurde. Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen belaufen sich nun auf 8,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,17 g/t. Die Verringerung des Gehalts der Mineralressourcen ist auf eine Kombination aus der bereits erwähnten Senkung des Cutoff-Gehalts der Mineralressourcen, der Hinzufügung von Mineralressourcen mit niedrigerem Gehalt in allen Kategorien und einer aktualisierten Interpretation der Erzkörper mit zusätzlichen geologischen Informationen zurückzuführen.

Die Mineralressourcen von Blanket sind seit 2011 um etwa 86 Prozent gewachsen, obwohl in diesem Zeitraum mehr als 400.000 Unzen abgebaut wurden.

In der folgenden Tabelle werden die Mineralressourcen vom Januar 2020 mit den zuvor angegebenen Mineralressourcen vom Juli 2018 verglichen (siehe Pressemitteilung, die am 20. September 2018 auf SEDAR veröffentlicht wurde). Die Mineralreserven vom Januar 2020 werden mit den zuvor gemeldeten Mineralreserven vom Juli 2018 verglichen (siehe Mineralreservenberechnungen im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F, der am 29. März 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde).

[1] Siehe den technischen Bericht mit dem Titel „Caledonia Mining Corporation Plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe“ vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR eingereicht wurde. Herr Dana Roets (B Eng (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie „antizipieren“, „ins Auge fassen“, „glauben“, „erwarten“, „Ziel“, „planen“, „anvisieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „könnten“, „sollten“, „könnten“ und „werden“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen von zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: das Scheitern, geschätzte Ressourcen und Reserven zu etablieren, den Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, den Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen bezüglich der Repräsentativität der Mineralisierung, die sich als ungenau erweisen, den Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die signifikant von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Scheitern bei der Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung verbunden sind, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Stammaktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.