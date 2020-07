Canada Nickel bringt zu 100 % unternehmenseigene NetZero Metals Inc. auf den Markt, um Produktion von Nickel, Kobalt und Eisen ohne Kohlenstoffemissionen zu entwickeln

Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) (?Canada Nickel” oder ?Company” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada- nickel-company-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine zu 100 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft, NetZero Metals, gegründet hat, um mit der Forschung und Entwicklung einer Aufbereitungsanlage in der Region Timmins, Ontario, zu beginnen. Die Zielsetzung ist, vorhandene Technologien zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen zu verwenden.

Das Unternehmen hat Markenzeichen für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM in den USA, Kanada und anderen Jurisdiktionen im Zusammenhang mit der Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen beantragt.

?Die Elektrofahrzeugindustrie und viele andere Verbrauchersektoren benötigen in diesem Jahrzehnt ohne Kohlenstoffemissionen hergestelltes Metall – nicht in einem nebulösen Zeitrahmen bis 2050, den viele andere Rohstoffunternehmen in Betracht ziehen”, sagte Mark Selby, Chair und CEO von Canada Nickel.

?Aufgrund der einzigartigen Vorteile der Region Timmins mit ihrer Nähe zur Wasserkraft ohne Kohlenstoffemissionen und unseres Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das größtenteils aus Serpentinengestein besteht, das an der Luft auf natürliche Weise CO2 absorbiert, besitzt Canada Nickel das Potenzial zur Entwicklung von Produkten ohne Kohlenstoffemissionen, die unsere Kunden vom Bergbausektor erwarten. Mit Nickel als bevorzugtes Metall für die Revolution der sauberen Energie ist unser Engagement für eine Produktion ohne Kohlenstoffausstoß der richtige Schritt für die Umwelt, die Verbraucher und unsere Investoren.?

An dem Serpentingestein, das Wirtsgestein, das mehr als 90 Prozent der Masse der Ressource im Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford1 ausmacht, wurden zahlreiche Studien durchgeführt, die zur Kenntnis nehmen, dass das Gestein, wenn es Luft ausgesetzt wird, Kohlendioxid (CO2) auf natürliche Weise mittels eines natürlich vorkommender Prozesses der spontanen Mineralkarbonisierung absorbiert.

Die Nickelindustrie steht vor einer Reihe von Herausforderungen, da das derzeitige Verarbeitungskonzept für Laterit und Sulfiderze einen erheblichen ökologischen Fußabdruck in Form von SO2- und CO2-Emissionen erzeugt. Diese ökologischen Herausforderungen werden sich angesichts des Versorgungsprofils der Industrie nur verschlechtern, da der Großteil der jüngsten Angebotssteigerung für Nickel und die Hauptquelle für das künftige Produktionswachstum die Nickel-Roheisen-Produktion in Indonesien ist. Laut Quellen in der Branche werden dafür 25 bis 30 Tonnen Kohle zur Produktion einer Tonne Nickel verwendet, was in Kombination mit anderen CO2-Quellen fast 90 Tonnen Scope 1- und Scope 2-CO2-Emissionen pro produzierter Tonne Nickel erzeugt (siehe Abbildung 1).

Für einen Elektrofahrzeugbatteriesatz, der 50 kg Nickel aus dieser Quelle enthält, würde dies ungefähr 4 Tonnen CO2-Emissionen für dieses Fahrzeug entsprechen. Andere Quellen für das Wachstum des Nickelangebots, die zusätzliche Probleme mit dem ökologischen Fußabdruck haben, sind HPAL-Projekte in Indonesien, die Technologien wie die Tiefseeverklappung von Tailings (Aufbereitungsrückstände) in Betracht ziehen, die zu einer Verklappung im Ozean von ungefähr 100 Tonnen Material pro Tonne Nickel führen würden.

Schlüsseltechnologien werden zur Entwicklung eines Betriebs ohne CO2-Ausstoß untersucht

Canada Nickel wird die Verwendung verschiedener Alternativen untersuchen, um ihre NetZero-Ziele in jeder Phase des Bergbauprozesses zu erreichen: Bergbau, Mahlen und Verarbeitung.

Bergbau

Die größte Einzeltechnologie zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Bergbauaktivitäten ist die Verwendung von elektrischen Seilschaufeln und Oberleitungstransportwagen, die soweit möglich Strom anstelle von Dieselkraftstoff als Energiequelle verwenden. Angesichts der Nähe zur Wasserkraftkapazität ohne Kohlenstoffemissionen kann die Verwendung von Strom anstelle von Dieselkraftstoff die CO2-Emissionen erheblich reduzieren.

Durch das Aufschütten von taubem Gestein und Tailings während des Abbauprozesses wird das Serpentingestein ebenfalls der Luft ausgesetzt, wodurch dieses Material CO2 durch natürliche Mineralkarbonisierung absorbieren und etwaige CO2-Emissionen aus dem Projekt ausgleichen kann. Die genaue Menge und Geschwindigkeit, mit der CO2 durch in Crawford abgebauten Materialien absorbiert werden kann, wird in den kommenden Arbeitsphasen analysiert.

Mahlen

Traditionell verbraucht die großtechnische Verarbeitung niedrighaltiger Sulfiderze eine erhebliche Menge an Elektrizität. Auch hier bietet die lokale Nähe zur Wasserkraft das Potenzial, die Kohlenstoffemissionen dieser Produktionsstufe zu minimieren.

NetZero Metals – Nickel-Kobalt-Konzentratverarbeitung

Bestehende Verfahren zur Verarbeitung von Nickel-Kobalt-Konzentraten zur Entfernung von Schwefel, Eisen und anderen Verunreinigungen haben bei einer Reihe von Herstellern weltweit zur Erzeugung erheblicher Mengen an CO2, SO2 und anderen Verunreinigungen geführt.

Kanada Nickel wird das Potenzial für die Herstellung von Nickel- und Kobaltprodukten aus bestehenden pyrometallurgischen Prozessen wie Rösten, Sulfationsrösten und Reduzieren mittels Lichtbogenöfen (unter Verwendung von Erdgas anstelle von Koks oder Kohle als Reduktionsmittel) untersuchen, wobei die Abgase aufgefangen und umgeleitet werden, was eine CO2-Absorption durch das taube Gestein und die Tailings aus dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford[1]. Das Unternehmen wird auch bestehende hydrometallurgische Verfahren wie das Albion- oder andere ähnliche Verfahren untersuchen, um Nickel- und Kobaltprodukte mit nur minimaler Abgaserzeugung herzustellen. Die Abgase werden erneut aufgefangen und behandelt, um sicherzustellen, dass die CO2- und SO2-Emissionen minimiert werden.

NetZero Metals – Magnetitkonzentratverarbeitung

Das Unternehmen wird das Potenzial für die Herstellung von Eisenprodukten unter Verwendung bestehender DRI-Verfahren (Direct Reduced Iron) oder die Reduzierung in Lichtbogenöfen unter Verwendung von Erdgas untersuchen. Das Abgas wird anschließender abgeleitet, damit das CO2 durch das taube Gestein und die Tailings aus der Lagerstätte aufgefangen werden kann.

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird einige wichtige Führungswechsel im Board of Directors bekannt geben, um das Unternehmen bei diesem wichtigen Unterfangen zu unterstützen. Der NetZero-Ansatz wird in die Arbeiten einbezogen werden, die für das Engineering der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) durchgeführt wurden. Die wirtschaftliche Erstbewertung wurde bereits angekündigt und ist zurzeit im Laufen. Spezifische Studien zur Analyse der Menge und des Zeitpunkts der CO2-Absorption durch das Wirtsgestein in Crawford und zum Prozessdesign für die nachgelagerte Verarbeitung von Nickel- und Kobaltmaterialien sowie Magnetitkonzentrat werden bekannt gegeben und im weiteren Verlauf des Jahres in die Wege geleitet.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.

[1] Das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford ist ein Explorations- und Entwicklungsprojekt im Frühstadium. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Projekt ein fortgeschrittenes Entwicklungs- oder Produktionsstadium erreicht. Die Wirtschaftlichkeit und technische Durchführbarkeit des Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford des Unternehmens wurde auf keinem von einer PEA, PFS oder FS unterstützten Vertrauensniveau nachgewiesen, und folglich gibt es derzeit keine Beweise dafür, dass das Projekt zu einem ?Net Zero-Carbon?-Fußabdruck führen würde. Das Unternehmen plant derzeit, bis Ende 2020 eine PEA abzuschließen.