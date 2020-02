–Capital– zeichnet Deutschlands innovativste Unternehmen aus: 46 der 442 ausgezeichneten Unternehmen haben ihren Sitz in München

Die bayerische Landeshauptstadt München erweist sich wieder

einmal als Technologie- und Innovationshochburg. Das zeigt die aktuell vom

Wirtschaftsmagazin –Capital– (Ausgabe 3/2020, EVT 20. Februar) gemeinsam mit dem

Datenanalyse-Haus Statista durchgeführte Analyse der innovativsten Unternehmen

aus 20 Branchen in Deutschland. Danach haben 46 der ausgezeichneten 442

Unternehmen ihren Sitz in München, 42 in Berlin und 30 in Hamburg. 23 der

innovativsten Unternehmen arbeiten von Köln und 17 von Frankfurt am Main aus.

Die Bestenliste wird von Unternehmen aus Branchen dominiert, die in Deutschland

seit vielen Jahren den technologischen Fortschritt befördern. Dazu zählen

Chemie, Energie und Umwelttechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau. Zum anderen

sind Branchen in den Bestenlisten vertreten, in denen Digitalisierung zum

Kerngeschäft gehört, etwa Elektronik und Elektrotechnik, Automatisierungs- und

Messtechnik, Internet, Medien und Kommunikation sowie Technologie und

Telekommunikation. In der Bank- und Versicherungsbranche macht sich zudem der

Aufstieg der Fintech-Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit bemerkbar.

Befragt wurden für die Studie mehr als 3.000 Innovationsexperten, die

Unternehmen ihrer Branchen bewertet hatten. Zuvor werteten die Analysten von

Statista, die diese Erhebung seit 2014 jährlich durchführen, die Listen der

bundesweit 55 wichtigsten Innovationswettbewerbe in drei Größenklassen gemessen

an der Mitarbeiterzahl aus. Um die kontinuierliche Innovationsleistung zu

berücksichtigen, flossen in das Ergebnis zu 50 Prozent die Resultate der

Statista-Erhebung aus dem Vorjahr ein.

