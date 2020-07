CFD-Broker-Test der?uro am Sonntag: FXFlat erhält die Note ?sehr gut?

Erstellt von Redaktion Allgemein

Beim aktuellen CFD-Broker-Test der namhaften Wirtschafts- und Finanzzeitung ?uro am Sonntag ist FXFlat erneut mit der Bestnote ?sehr gut? bedacht worden. FXFlat kam auf 95,37 Prozent in der Gesamtwertung. Dem Test lag ein Vergleich zwölf bundesweit aktiver CFD-Broker nach verschiedenen Kriterien zugrunde. ?Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Stärke gleich in mehreren Bereichen unter Beweis stellen konnten?, erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. So schnitt der Broker auch in den Unterkategorien Handelsplattform (Kategorie Handel) und Steuern und Recht (Kategorie Sicherheit) jeweils mit der Bestnote ?sehr gut? ab.

Die Redaktion der ?uro am Sonntag wollte auch mit ihrem jüngsten Test ?CFD-Tradern ermöglichen, mit möglichst wenig Aufwand herauszufiltern, welcher Broker ihnen das beste Angebot offeriert.? Im Rahmen des Vergleichs mussten die Broker in den vier Oberkategorien Handel, Kosten, Sicherheit (Reporting/Steuern & Recht) sowie Schulung & Technik Angaben zu insgesamt 714 Punkten machen. Nach der ?Bronze?-Platzierung von FXFlat im vergangenen Jahr bedeutet die Silber-Platzierung in der diesjährigen Auflage des Vergleichs der ?uro am Sonntag eine Steigerung für den Broker.

?Wir freuen uns über die Auszeichnung mit der Bestnote in einem der härtesten Tests in diesem Bereich gleich aus mehreren Gründen?, erklärt FXFlat-Geschäftsführer Rafael Neustadt. So bestätige das starke Ergebnis zum einen den Erfolg bei der ?stetigen Weiterentwicklung eines Top-Angebots für CFD-Trader. Zum anderen gibt es unseren Kunden Recht, dass diese einen Anbieter gewählt haben, der ihnen nachhaltig eine unter mehreren Aspekten optimale Leistung bietet?, so Rafael Neustadt weiter.

Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH ist ein deutscher Online Broker. Gegründet wurde die Gesellschaft 1997 in Düsseldorf und hat ihren Sitz heute in Ratingen. Als unabhängiger Finanzdienstleister verfügt die Gesellschaft seit 1998 über die erforderlichen Gehemigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). FXFlat wird regelmäßig durch renommierte Verlage und Institute für hervorragenden Service & Support, großes Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Online Trading sowie professionelle, technische Lösungen ausgezeichnet.